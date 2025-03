Министърът на вътрешните работи на Северна Македония Панче Тошковски, който отиде на мястото на пожара в Кочани, даде пресконференция с първи официални данни за броя на жертвите. По думите му загиналите са 51 души. Здравният министър Арбен Таравари пък съобщи, че в болница са общо 118 пострадали.

В излъчената по агенция МИА пресконференция, Тошковски потвърди, че по първоначални данни пожарът е причинен от искри от пиротехника, използвана за светлинни ефекти на концерта: "В момента на задействане на т. нар. пръскалки, искрите най-вероятно са обхванали тавана, който е от леснозапалим материал, след което за много кратко време огънят е обхванал цялата дискотека и се е образувал гъст дим".

Министърът съобщи, че тази нощ около 2:35 ч. полицейски служител от отдела за вътрешни работи в Кочани, който в този момент е действал по план за контрол на заведенията за обществено хранене в дискотека "Пулс" в града, получил информация, че в нощното заведение е избухнал пожар по време на концерт на група ДНК.

Веднага след получаване на информацията дежурната служба в РПУ-Кочани е уведомила Териториалната пожарна и Спешна медицинска помощ, които в кратки срокове са пристигнали на място и са започнали оказване на първа помощ и евакуация на присъстващите.

Министърът на вътрешните работи допълни, че МВР на Северна Македония предприема всички необходими мерки за изясняване на обстоятелствата и определяне на отговорността за тази трагедия.

"Оставаме на място, за да окажем помощ и подкрепа на всички засегнати. По този повод бих искал да изкажа най-дълбоките си съболезнования на близките на загиналите в тази трагедия. Нашите мисли и молитви са със семействата им", каза Тошковски, цитиран от БТА.

Министърът на здравеопазването Арбен Таравари пък съобщи подробности за пострадалите - в болници в Кочани, Щип и Скопие са общо 118 души. "Всички институции са активирани и се надявам, че ще дадем всичко от себе си, за да спасим възможно най-много животи", посочи Таравари, цитиран от МИА.

Пред болницата в Кочани се намират много от близките и роднините на пострадалите и починалите. Общинският клон на Червен кръст изготвя списъци за изясняване на идентичността на загиналите. Местният сайт "Евролинк" посочва, че членовете на групата и оркестърът им също се намират в болници в Щип и Скопие, а един е на домашно лечение в столицата.

"Министърът на здравеопазването на България каза, че са готови за всичко. Ако има нужда, те са тук, за да ни помогнат", отбеляза още той и допълни, че засега държавните болници са добре организирани и няма нужда от чужда помощ.

След като посети Спешния център в Скопие, Арбен Таравари обяви, че ще замине за Щип, а след това и за Кочани, за да получи точна информация.

Премиерът на Северна Македония призова всички отговорни институции - здравни служби, полиция, местни власти, да предприемат спешни мерки за помощ на пострадалите и подкрепа за засегнатите семейства. "Това е тежък и много тъжен ден за Северна Македония. Загубата на толкова много млади животи е непоправима, а болката на семействата, близките и приятелите е неизмерима", написа Християн Мицкоски в профила си във "Фейсбук". По думите му

Той съобщи още, че по-късно днес, след подробно запознаване с обстоятелствата, ще направи изявление към обществеността с повече информация за предприетите стъпки.

Според информация в част от медиите в страната паниката, настанала при пожара, е забавила излизането им от сградата. На кадри от концерта, разпространени в социалните мрежи, се вижда как докато групата е на сцената, започва да гори конструкция на тавана. Направен е опит да се угаси с пожарогасители, а от микрофона се чува глас, който крещи "Махайте се, момчета!", отбелязва "Евролинк".

