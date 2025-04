Снимкi: Florida Department of Corrections via AP/БТА и iStock by Getty Images Мъж от Флорида получи смъртоносна инжекция заради убийство, извършено преди 25 г. През 2000 г. Майкъл Танзи удушил Джанет Акоста - служителка на "Маями Хералд", която отвлякъл по време на обедната ѝ почивка

