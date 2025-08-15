Майката на основателя на Amazon Джеф Безос - Джаклин, почина на 78-годишна възраст в дома си в Маями вчера. Тъжната вест съобщи самият Безос в профила си в Инстаграм.

"След дълга борба с деменцията на телца на Леви, тя си отиде, заобиколена от всички нас, които я обичахме - нейните деца, внуци и баща ми. Знам, че тя почувства нашата любов в тези последни мигове. Всички имахме голям късмет да бъдем в живота ѝ. Пазя я в безопасност в сърцето си завинаги. Обичам те, мамо", написа милиардерът.

Джаклин Безос и бащата на Джеф - Йоргенсен, който почина през 2015 г., са женени само две години - от 1963 до 1965 г. След това тя отглежда сина си сама.

"Това не бе лесна работа, но тя се справи блестящо", категоричен е синът. 

Майката на основателя на "Амазон" е в основата на създаването на фондацията "Семейство Безос" през 2020 г. Тя е помогнала и на сина си да стартира своята компания с инвестиция от близо 250 000 долара през 1995 година.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Jeff Bezos (@jeffbezos)

ИЗБРАНО
Бесте Сабри се сгоди за бившия зет на Христо Стоичков Лайф
Бесте Сабри се сгоди за бившия зет на Христо Стоичков
45895
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо Корнер
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо
22884
Защо първият бюджет на България е във франкове и как левът е избран за национална валута Бизнес
Защо първият бюджет на България е във франкове и как левът е избран за национална валута
5416
Германия с огромна поръчка на ПВО бойни машини IT
Германия с огромна поръчка на ПВО бойни машини
6394
Богат и вдовец, на 71 Бугеро се жени за своя ученичка Impressio
Богат и вдовец, на 71 Бугеро се жени за своя ученичка
8400
Затварят легендарната гара "Сиркеджи“ – последната спирка на Ориент експрес в Истанбул (снимки/видео) Trip
Затварят легендарната гара "Сиркеджи“ – последната спирка на Ориент експрес в Истанбул (снимки/виде...
5311
В еърфрайър: Три варианта на пълнени картофи, в които ще се влюбите Вкусотии
В еърфрайър: Три варианта на пълнени картофи, в които ще се влюбите
3229
Съвместимост на Козирог: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов Zodiac
Съвместимост на Козирог: Най-лоши и най-добри партньори за брак и любов
233
Амазония е загубила за последните 40 години 52 милиона хектара естествени земи Времето
Амазония е загубила за последните 40 години 52 милиона хектара естествени земи
81