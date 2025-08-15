Джаклин Безос е страдала от деменция с телца на Леви

3064 Снимка: Getty Images

Майката на основателя на Amazon Джеф Безос - Джаклин, почина на 78-годишна възраст в дома си в Маями вчера. Тъжната вест съобщи самият Безос в профила си в Инстаграм.

"След дълга борба с деменцията на телца на Леви, тя си отиде, заобиколена от всички нас, които я обичахме - нейните деца, внуци и баща ми. Знам, че тя почувства нашата любов в тези последни мигове. Всички имахме голям късмет да бъдем в живота ѝ. Пазя я в безопасност в сърцето си завинаги. Обичам те, мамо", написа милиардерът.

Джаклин Безос и бащата на Джеф - Йоргенсен, който почина през 2015 г., са женени само две години - от 1963 до 1965 г. След това тя отглежда сина си сама.

"Това не бе лесна работа, но тя се справи блестящо", категоричен е синът.

Майката на основателя на "Амазон" е в основата на създаването на фондацията "Семейство Безос" през 2020 г. Тя е помогнала и на сина си да стартира своята компания с инвестиция от близо 250 000 долара през 1995 година.

