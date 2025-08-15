Общинската избирателна комисия в София прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Герман Божидар Трайков, издигнат от ГЕРБ, съобщиха официално оттам. Причината е установено негово участие в две фирми, което не е било прекратено навреме след  встъпването му в длъжност - едномесечен срок, както изисква законът.

Заключението е, че е установена несъвместимост с поста и факта, че към датата на полагането на клетва и встъпването си в длъжност като кмет на Герман, Трайков е притежавал дружествени дялове в търговските дружества "Български автостъкла" ООД и "Тезбус" ООД.

Общинската избирателна комисия констатира, че кметът на Герман е предприел действия по прехвърляне на притежаваните от него дружествени дялове в първата фирма и те са факт на 30.11.2023 г., но не е уведомил председателя на Столичния общински съвет и Общинската избирателна комисия за предприетите от него действия.

При втората фирма обаче прекратяването на участието му в едномесечния срок след клетвата му като кмет, макар че по-рано е предприел действия за това, е настъпило едва на 17 октомври 2024 г., посочват от ОИК в София. 

Самият Трайков в обръщение към избирателите си от Герман посочва, че приема решението на ОИК и няма да ожалва, за да не губи време, като заявява намерението си отново да се кандидари на частичния избор, който ще последва.

"Информирам Ви, че от днес вече не изпълнявам длъжността кмет, след като вчера ОИК-София взе решение да прекрати предсрочно пълномощията ми като кмет, поради несъвместимост при встъпването ми в длъжност. Уточнявам, че приемам Решението на ОИК София и няма да възразявам спрямо него, за да може по-скоро Президентът да насрочи с указ провеждане на предсрочни избори за с. Герман, на които отново ще потърся Вашето доверие, като кандидат за кмет", обърна се към жителите на селото отстраненият кмет.

Той благодари на съселяните си и отчита, че заедно са постигнали много за развитието на населеното място, като изразява надежда, че и занапред това ще продължи.

Това е първият кмет от ГЕРБ, който ОИК отстранява на територията на Столична община, като до момента предсрочно прекратявани бяха пълномощията на кметове на столични райони от ПП-ДБ, предимно за идентични казуси, като участие във фирми, непрекратено след избора им на поста. 

