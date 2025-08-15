Журналистите, пристигнали в Аляска за отразяване на събитието, са настанени в спортна зала

Във военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкоридж в Аляска днес ще се проведе среща на върха между лидерите на САЩ и на Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин, която ще бъде посветена на Украйна, обобщават световните агенции.

От Белия дом обявиха приблизителен график на пътуването на Доналд Тръмп. Той ще отпътува от Вашингтон за Анкоридж в 6,45 ч. източноамериканско време (13,45 ч. българско време).

Срещата ще започне в 19,30 ч. по Гринуич (22,30 ч. българско време, 11,30 ч. западноамериканско време).

Обратният полет на президента на САЩ към американската столица ще е в 17,45 ч. местно време, тоест време в Анкоридж (4,45 ч. българско време на 16 август).

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пък съобщи, че Владимир Путин по пътя си към Аляска за руско-американската среща на върха ще посети Магадан.

"Летим за Магадан. Регионално пътуване. Градът е важен. Путин е бил там многократно, още когато беше премиер", разказа Песков.

В града се реализират проекти за създаване на комфортна среда за живот, президентът ще разгледа предприятие, парк и дом на културата и спорта, отбеляза представителят на Кремъл. "Там има много успешно промишлено производство, доста високотехнологично. Там се произвеждат витамини на основата на рибено масло и т.н.", обясни Песков. "Наистина нашите препарати, витамин D и всички останали, не отстъпват на чуждестранните аналози. И това го казвам не, за да се хвалим, а защото е факт", допълни той.

"Разбира се, той ще се срещне с губернатора на Магаданска област Сергей Носов. Тоест, това ще е пълноценно регионално пътуване", - обобщи подробностите за визитата Песков.

След Магаданск Путин ще се отправи към Аляска, допълни Песков.

В същото време малкото градче в Аляска е препълнено с хора. Журналистите, отразяващи събитията в Кремъл и пътували до Анкоридж за срещата на върха на президентите на Русия и на САЩ,, се разположиха в спортната зала "Аляска еърлайнс сентър".

Организаторите на срещата на върха бяха принудени да предприемат тази мярка поради безпрецедентното оживление в града, предизвикано от предстоящата среща. Всички хотели в Анкоридж, който за първи път е домакин на събитие от такъв ранг и мащаб, бяха моментално резервирани, а цените за настаняване рязко се повишиха. Жителите на града дори започнаха да отдават под наем жилища на онези, които не са успели да си намерят място в хотелите.

Анкоридж е най-населеният град в най-северния американски щат, чиято столица е Джуно. Според преброяването през 2020 г. населението му възлиза на 291 247 души. Градът, който се намира в централната част на Южна Аляска, има кметица - Сюзан Лафранс. Тя е родена в град Манчестър, щата Ню Хемпшър, но още като дете се мести със семейството си в Аляска.

Анкоридж е известен и с това, че два пъти е американската кандидатура за домакин на зимни Олимпийски игри - за изданията на най-висшия спортен форум през 1992 и 1994 година. И двата пъти най-големият град в щата Аляска се конкурира с българската столица София.

