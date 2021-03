Чехия отбеляза една година от първия смъртен случай в страната заради COVID-19. Хиляди кръстове бяха изрисувани на исторически площад в столицата Прага, съобщиха чешките медии.

Чехия е сред най-тежко засегнатите страни в света при сегашната вълна на пандемията. Смъртните случаи достигнаха 25 000 в 10,7-милионната държава. Тя е на трето място в света по инфекции на глава от населението през последната седмица, показват данни на сайта ourworldindata.org.

Междувременно кметството в Прага нае луксозен хотел, в който бездомници с COVID-19 могат да се възстановяват, предаде Ройтерс.

Заместник-директорката на Центъра за социални услуги Людмила Томешова каза, че на настанените в хотела се осигуряват три хранения на ден, пълни медицински грижи, телевизия и други удобства, докато се възстановяват.

Така че хотелът има гости, макар и да не са стандартните и е пълен през цялото време, каза тя в интервю за Ройтерс, което даде в четиризвездния хотел в центъра на чешката столица. Той функционира като карантинен център от ноември и в него са настанени около 250 души.

Томешова каза, че Прага, където има около 4500 бездомни, опитва да помогне на хората да си намерят подслон и да имат достъп до други услуги, след като дадат отрицателен резултат на тест за коронавирус и напуснат хотелите.

За някои гости престоят там е рядко срещан лукс.

