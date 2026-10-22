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Точно два месеца след потопа в Тибет районът бе връхлетян от друго природно бедствие.

Китай

Земетресение с магнитуд 7 разтърси югозападния китайски автономен район Тибет, съобщи Ройтерс. Трусът е регистриран около 22:33 часа местно време в четвъртък, 22 октомври.

Епицентърът на земетресението е бил във високопланинския окръг в Северен Тибет, в района на град Нагчу, на дълбочина 10 километра, сочат данни на Китайския сеизмологичен център. Средната надморска височина в рамките на 5 км от епицентъра е около 4864 метра, уточнява Ройтерс.

Мястото се намира на около 400 километра от столицата и административен център на Тибет - Лхаса, допълва БТА.

Към момента няма информация за жертви и щети от силното земетресение.

Земетресението е най-силното в Китай от януари 2024 г. насам. През 2010 г. трус с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер удари Юшу, на около 280 км в съседна провинция Цинхай, убивайки най-малко 2698 души и оставяйки в неизвестност близо 300 души.

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Трусът идва само два месеца след смъртоносните наводнения и свлачища, които погубиха хиляди в Тибет и Непал. Най-малко 5285 души се водят за изчезнали след наводненията в района на границата между Непал и Китай при Тибет на 26 август.

Издирването на отнесените и погребани под калта и водата хора продължи 40 дни. Спасените от стихията са 13 795 души.

Щетите бяха изчислени за над 5 милиарда долара, а ледник, който е тръгнал да се топи, беше посочен за "виновник" за огромната човешка трагедия.

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