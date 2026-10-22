В същото време от Националната служба за охрана призоваха за зачитане на неприкосновеността на охраняваните лица

12319 Снимка: Национална служба за охрана

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НСО разпореди незабавна проверка на служителите по сигурността, които са охранявали председателя на парламента Михаела Доцова по време на инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, която беше блъсната от един от гардовете и падна на тротоара, като си удари лошо главата. Случаят е докладван и на Военната прокуратура.

От Националната служба за охрана излязоха с позиция, в която уточняват, че са се запознали с кадрите, документирали действията на служителите им.

"Националната служба за охрана се запозна с видеозаписите, разпространени от Информационна агенция агенция ПИК и от други медийни източници, които показват в развитие инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана. Ръководството на НСО разпореди незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент", се посочва в съобщението на службата.

При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура, посочват от НСО.

Същевременно Националната служба за охрана призовава да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните от службата лица и напомня, че опитите за нейното нарушаване налагат действия на служителите на НСО по закон.

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Инцидентът стана по-рано тази вечер в столицата след партийно мероприятие на "Прогресивна България", в което участва и председателката на НС, премиерът, министри и депутати на управляващата партия. След изявлението за медиите, което даде премиерът Румен Радев, журналистката е останала на място да изчака на тротоара края на партийното събитие, след което се втурва към служебния автомобил на Доцова, вече качила се в колата, и отваря вратата й, като продължава да задава своите въпроси.

Парламентарната шефка дърпа вратата на автомобила отвътре, а служител от екипа на НСО хваща ръката на журналистката и я блъска, при което тя пада по гръб на земята.

Всичко това се вижда от кадрите във видеото, заснето от друг репортер, станал свидетел на случката. По неофициална информация Колтуклиева е с комоцио в болницата и с извадено рамо. Според колегата, очевидец на инцидента, журналистката е припаднала след удара. А грубата реакция на гарда на НСО беше осъдена от редица политици и политически партии, които поискаха оставки.

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