Гюров настоява за оставката на директора на НСО ген. Емил Тонев
Кандидатът за президент очаква реакцията и на премиера Румен Радев за инцидента със Соня Колтуклиева
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Кандидатът за президент Андрей Гюров настоява за оставката на директора на НСО ген. Емил Тонев след изблъскването на земята на репортерката на ПИК Соня Колтуклиева от охранител на председателя на парламента Михаела Доцова пред централата на "Прогресивна България".
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"Ръководителят на службата носи отговорност за професионализма, дисциплината и поведението на подчинените си. Доверието в институциите започва с поемането на ясна отговорност. Никой не може да бъде над нея", написа бившият служебен премиер във фейсбук.
"Задаването на въпроси на властта не е престъпление. То е основата на демокрацията. Хората, които търсят отговори от управляващите, не са заплаха за националната сигурност. Агресията и упражняването на сила срещу тях са напълно недопустими и непрофесионални - особено от служители, чиято задача е да гарантират сигурността", заяви Гюров.
Президентът и премиерът не могат да мълчат. Очаквам реакция на г-жа Йотова - НСО е на нейно подчинение, призова той.
Междувременно Илияна Йотова заяви, че категорично осъжда недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО, като подчерта, че журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си и не изключи оставки след приключване на проверката, която вече е разпоредена по случая.
Гюров добави, че очаква реакцията и на премиера Румен Радев, "който осигури преназначаването на Емил Тонев в замяна на други ключови назначения в службите".