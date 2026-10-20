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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е съгласен да вземе участие в тристранна среща с китайския лидер Си Цзинпин и с руския си колега Владимир Путин, предаде Ройтерс.

Тръмп уточни, че подобна среща би могла да бъде фокусирана върху денуклеаризацията.

"Ще обсъдим ядрените оръжия и ядреното разоръжаване", заяви американският президент пред репортери пред Белия дом. "Ако президентът Си иска да се срещнем, ще се срещнем", добави той, цитиран от БТА.

Пръв в. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че руският президент Владимир Путин е предложил провеждането на среща на високо равнище следващия месец с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, за да се договори прекратяване на четиригодишния конфликт в Украйна при условия, благоприятни за Москва, предаде Ройтерс.

Предложението идва на фона на затопляне на отношенията между Тръмп и Путин - особено след като американският президент обяви сделка за закупуване на руски дизел и в петък подписа указ за отмяна на ключови санкции срещу Москва.

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То е било отправено от Путин по време на телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври, в рамките на който е била договорена и сделката за дизелово гориво между двете страни, написа медията, като се позова на бивш служител на руското разузнаване.

По-рано днес Кремъл потвърди, че Путин, Тръмп и Си биха могли да проведат "тристранна среща в кулоарите" на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) следващия месец в Китай и че потенциална среща "е била обсъждана" по време на разговорите.

Украйна не прие радушно новината. Украинският външен министър Андрий Сибига коментира, че среща на върха между Русия, Китай и САЩ само би насърчила руския президент Владимир Путин да продължи войната, предаде Ройтерс.

Тристранна среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия би могла да помогне за по-бързото прекратяване на войната. От друга страна, такава среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ би имала точно обратния ефект - би насърчила Путин да продължи тази война, посочва Сибига в публикацията си в Екс.

Поканата към Путин за подобна среща би подхранила стремежа му към величие и би му придала статут, който не заслужава. Той не е световен лидер, а военнопрестъпник. Русия не е световна сила, а глобален проблем, се казва в изявлението.

В коментара си пред репортери в Белия дом Тръмп добави още, че не е сигурен дали ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на среща в Азия следващия месец, като заяви пред журналисти, че не е сигурен дали някой изобщо е поискал такава среща.

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