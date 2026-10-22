Президентът очаква поемане на отговорност, ако проверката докаже нарушения от страна на участниците в инцидента

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Президентът Илияна Йотова реагира с остра позиция на инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, която беше съборена на земята от гард на НСО.

"Категорично осъждам недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо журналистката Соня Колтуклиева. Подобно поведение е неприемливо и не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения", заяви Йотова, самата тя журналист по професия.

"Журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си", посочва още президентът с пост в социалната мрежа, разпространен и от пресцентъра на "Дондуков" 2.

Държавният глава намеква, че не изключва и оставки след приключване на проверката, която вече е разпоредена от ръководството на НСО - в случай, че бъдат установени нарушения.

Очаквам в спешен порядък доклада от назначената по случая проверка и пълно изясняване на обстоятелствата, и поемане на отговорност при установени нарушения, заявява Йотова.

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"В условията на предизборна кампания, когато политическите страсти са нажежени от всички страни, призовавам всеки към отговорност, сдържаност и стриктно спазване на законите на страната", завършва изявлението на президента.

По-рано днес от Националната служба за охрана съобщиха, че е разпоредена проверка на действията на служителите по сигурността, довели до инцидента с участие на служители на Националната служба за охрана (НСО) и журналистката от Информационна агенция ПИК Соня Колтуклиева по време на мероприятие с присъствие на охранявани от службата лица.

Опозицията вече поиска оставки, а редица политически лидери и партии вече излязоха с позиции, в които изразиха възмущението си от посегателството върху представител на медиите. Критики не бяха спестени и за липсата на реакция от страна на председателката на парламента Михаела Доцова, която не слезе от служебния автомобил, след като Колтуклиева вече беше паднала на земята, блъсната от гарда на НСО.

До инцидента с блъскането от служител на НСО се стигна, след като репортерката снима с телефона си Доцова, докато се качва в колата си, като преди това отваря вратата на автомобила, за да зададе своите въпроси.

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