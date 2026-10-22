От ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ и "Възраждане" разкритикуваха НСО за реакцията и председателя на парламента Михаела Доцова за липсата на такава, потърсиха отговорност и от президента Илияна Йотова

10024 Снимка: БТА

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От ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ и "Възраждане" разкритикуваха НСО за изблъскването на репортерката на ПИК Соня Колтуклиева пред централата на "Прогресивна България" и председателя на парламента Михаела Доцова за липсата на реакция след инцидента.

Коментарите на политически лидери, партии и депутати от опозицията варират от искане на извинение до настояване за незабавна оставка, като отговорност се търси и от президента Илияна Йотова като принципал на службата за охрана.

"Срамота! Нерви лабави! Не! Не е за аматьори и тази работа!", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, публикувайки видеозаписа от инцидента.

Думите му изглежда репликират изказване от брифинга на Радев. "Светът в момента гори и не е време за аматьори на върха на държавата. България трябва да бъде в сигурни ръце. Затова ние от "Прогресивна България" ще гласуваме за г-жа Илияна Йотова и Кирил Вълчев - за мир и сигурност", каза премиерът.

От парламентарната група на ГЕРБ-СДС настояха за оставката на Михаела Доцова и за незабавна, независима проверка на действията на служителите на НСО.

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"Който бяга от отговорност, няма място начело на българския парламент! Никой представител на властта не бива да забравя, че институциите съществуват, за да служат на гражданите, а не да бъдат защитавани от техните въпроси", заявиха от групата.

От там изтъкнаха, че председателят на Народното събрание е длъжен да бъде гарант за демократичните принципи, свободата на словото и човешкото достойнство.

"Независимо от обстоятелствата, довели до намесата на охраната, липсата на видима човешка реакция и загриженост към пострадалата от страна на Михаела Доцова е несъвместима с отговорността на този висок държавен пост. Недопустимо е журналист да бъде повален на земята при действия на охраната на председателя на парламента, а самият председател да напусне мястото на инцидента, без да поеме отговорност за случилото се", заявиха от ПГ на ГЕРБ-СДС.

Според лидера на ДПС Делян Пеевски тази вечер сме видели "най-грозното лице на властта".

"И сега единственият ход на Радев е незабавно да свали от най-високата позиция в държавата фаворитката си Доцова! Защото тя е срам за парламентаризма и демокрацията!", заяви Пеевски.

Той посочи, че президентът Илияна Йотова като жена и като журналист би трябвало да е нетърпима при демонстрацията на подобна арогантност и агресия и трябва незабавно да освободи от поста му шефа на НСО ген. Емил Тонев.

"Пълно самозабравяне! В неделя имаме шанс да им покажем, че държавата не е тяхна. България е ваша!", написа лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, също публикувайки записа.

"Нищо не оправдава действията на НСО срещу Соня Колтуклиева", написаха от "Да, България". От партията призоваха службата за охрана да се извини, президентът Илияна Йотова, на чието подчинение е, незабавно да вземе отношение, а Доцова също да реагира моментално и нееднозначно - с ясна позиция и най-малко с извинение.

"Различията и споровете не могат да бъдат оправдание за погазване на човешкото достойнство. Именно в такива моменти се вижда кой каква мяра има за властта и колко лесно самозабравянето може да премине всяка граница. Нито едно съмнение за застрашаване на човешкото здраве или живот не може да бъде пренебрегвано заради подозрение и враждебност към опонента. Този случай е като лупа върху поведението на всички замесени", заявиха още от "Да, БГ".

"НСО, така не се прави! Не може да повалиш човек на земята и след това просто да го подминеш, сякаш нищо не се е случило. Не може да посягаш на жена! Имам огромни разминавания със Соня Колтуклиева и начина, по който прави журналистика, но нищо не оправдава подобно отношение и употреба на сила", коментира и съпредседателят на партията Ивайло Мирчев.

Атанас Атанасов от ДСБ поиска оставка на Доцова "поради недопустимо посегателство и нанесена телесна повреда на журналист пред очите ѝ, при пълна липса на каквато и да е човешка реакция от нейна страна".

"Подобно бездушие и нехуманно отношение е несъвместимо с поста на председател на парламента", написа той.

Потресен съм от поведението на НСО и искам незабавната оставка на президента, заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Той посочи, че службата е пряко подчинена на президентската институция и отговорността е на държавния глава.

"Очаквам оставката на г-жа Йотова утре и настоявам незабавно да се оттегли от президентската надпревара, посочи Костадинов. Що се отнася до г-жа Доцова, смятам, че тя самата трябва да даде обяснение на своето поведение", добави той.

"Много пъти съм припомнял, че там, където свършва законът, започва моралът. Време е "Прогресивна България" да се сети за това, ако въобще го знае, преди окончателно да мутира в "Агресивна България", заяви още лидерът на "Възраждане".

"Може и да не харесваш един журналист, но така не се прави. Аз съм бил много пъти прицел на думи и коментари от г-жа Соня Колтуклиева, които не са ми харесвали, но дори и да не се харесваме, възпитанието ни изисква на първо място да се уважаваме - коментира Костадинов - Не можеш да удряш, блъскаш и унижаваш една жена журналистка, при това възрастна, и след това да си тръгнеш, докато тя лежи в безсъзнание на тротоара. Това е абсолютно неоправдано и нечовешко поведение".

"Младият депутат Даниел Парушев и другите властимащи, които просто изгледаха безучастно размазаната на пода Колтуклиева - имате ли обяснение за поведението си", попита депутатката от ДБ Анна Бодакова.

"Пред очите на Доцова личната ѝ охрана брутално избута журналиста Колтуклиева, но това не трогна самозабравилата се нова генерация червена номенклатура. Такова падане може да има фатални последици, а тя - без капка човещина - продължи със служебния си автомобил!", коментира колегата ѝ Кристина Петкова.

"Соня Колтуклиева ме е преследвала, бутала, слагала крак пред вратата. Писала е ужасни неща. Оправила съм се без дори да се оплаквам. Ако ти не си готов да работиш със Соня Колтуклиева в живота си, стани нещо друго. Иди да спасяваш делфини или да рисуваш картини", припомни Елисавета Белобрадова от ПП.

"Това, което охраната причини на Соня Колтуклиева е абсолютно скандално и неприемливо. Но това, че самата Доцова не слезе от колата да види как е човешкото същество, паднало на земята и не мърда, е абсолютна катастрофа", коментира тя.

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