Разследването срещу тях е за обществени поръчки за 7 милиона евро, съобщиха преди заседанието от прокуратурата

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Окръжният съд в Бургас постанови мярка за неотклонение задържане под стража за обвиняемите кметове на Сунгурларе и Белица Димитър Гавазов и Радослав Ревански. Постоянният арест беше поискан от прокуратурата.

Разследването срещу тях е за няколко обществени поръчки за 7 милиона евро, съобщиха преди заседанието окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев и наблюдаващият прокурор по делото Мирослав Илиев.

Поръчките са на община Сунгурларе, а на община Белица не са предмет на това производство, обясниха обвинителите. Те за строителство на улици и ремонти на обществени сгради, а комисионната била между 25 и 35% от стойността им.

Според прокуратурата двамата кметове от ДПС и областният лидер на партията в Бургас Христо Широков са имали разпределени роли.

Широков осъществявал първоначалния контакт с фирми, които искали да участват или вече участвали в процедурите. Гавазов влияел върху членове на общинските комисии, за да бъде класиран определен кандидат, а Ревански осигурявал съдействие за финансирането на проектите.

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След решението на съда пред Съдебната палата в Бургас се стигна до напрежение, предаде БНТ. Привърженици на двамата кметове обградиха микробуса на съдебната охрана и скандираха "Ради" и "Митко". Имаше засилено полицейско присъствие, а униформените изградиха кордон около задния вход на сградата.

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