Възстановителният фонд на ЕС

България може да бъде лишена временно от част от парите от втория транш по националния План за възстановяване и устойчивост, но само в случай че антикорупционна комисия е политически и финансово зависима, съобщиха от Европейската комисия пред БНР.

Повод за разяснението е писмото на либералите от "Обнови Европа", с което настояха парите ни да бъдат временно замразени заради използването на антикорупционния орган като "политическо оръжие" и най-вече заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев, който е от ПП - партия, член на европейското либерално семейство.

Създаването на антикорупционна комисия е сред ключовите етапи, необходими за второто плащане. Ако България има проблем в тази сфера, но е изпълнила останалите ключови етапи и цели, тя ще получи парите за тях.

Дори да бъдат спрени временно парите о ПВУ, тнто това ще се отнася само до средствата, предвидени за реформата в борбата с корупция. Ако ЕК вземе подобно решение, изплащането на тези суми ще бъде забавено с 6 месеца.

Дончев успокои, че ЕК няма да ни спре парите по ПВУ след искането на "Обнови Европа"
Това обаче засега е хипотетично, изтъкват от Комисията, които ще обсъдят писмото на либералите от ЕП и ще вземат решение.

Ако това се случи, за този срок България ще има време да изпълни ключовия етап според това как е бил заложен в националния план, а след това Комисията отново ще извърши оценка.

Комисията привършва оценката на подадената от България молба за второто плащане. Тя трябва да бъде готова до две седмици, увериха от Берлемон.

А междувременно вицепремиерът Томислав Дончев призова всички бенефициенти по проекти от ПВУ да не спират работата си по проектите, а да продължат с досегашното темпо, защото до август 2026 г. всичко трябва да бъде разплатено. Дончев не се притеснява, че може да се стигне до спиране на средствата.

"Нека тези политически бури не довеждат до колебание и по никакъв начин темпът на изпълнение на проектите да не бъде забавен. Средства на покриване на разходите по проектите, както от страна на правителството към бенефициенти, така и от страна на ЕК към България, ще има", категоричен беше Томислав Дончев.

"Ние не можем да подценяваме това искане. От това ефект ще има. Това е изключително сериозна политическа формация, влиятелна в европейските институции. Но в същото време искам категорично да кажа, че няма такава тема като 6 милиарда под въпрос", коментира вицепремиерът в отсъствието на министър-председателя.

От Ню Йорк самият Росен Желязков пък заяви, че правителството никога не е оказвало натиск върху независимата съдебна власт. Повод за коментара му беше твърдението на "Обнови Европа", че задържането на варненския кмет е "доказателство за отстъплението на демокрацията" у нас.

