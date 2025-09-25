В същото време вицепремиерът заяви, че МС не подценява писмото на либералите и от него ще има ефект

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че няма риск парите от втория транш по ПВУ да бъдат спрени по повод искането на либералите от ЕП до ЕК вторият транш да бъде забавен заради ареста на варненския кмет Благомир Коцев и използването на антикорупционната комисия "като политическо оръжие".

От групата "Обнови Европа", в която членува и партията на кмета - ПП, вчера огласиха писмо с това искане до Европейската комисия, като изтъкнаха, че "създаването на Независима комисия за борба с корупцията е фундаментално саботирано". Говорител на Комисията обяви, че ще разгледат искането.

"Ние не можем да подценяваме това искане. От това ефект ще има. Това е изключително сериозна политическа формация, влиятелна в европейските институции. Но в същото време искам категорично да кажа, че няма такава тема като 6 милиарда под въпрос", заяви Дончев пред министрите в началото на правителственото заседание.

Вицепремиерът го ръководи в отсъствието на премиера Росен Желязков, който е в Ню Йорк за сесията на ООН.

Самият Желязков още в сряда обеща, че кабинетът ще обсъди внимателно писмото на европейските либерали до ЕК, гарантира, че МС не се меси в съдебната власт и обяви, че "правителството не сме щраус, който си заравя главата в пясъка". Желязков с коментара си анонсира, че именно Томислав Дончев ще обясни по темата за парите по ПВУ.

Часове по-късно вицепремиерът, който го замества, констатира, че искането на спирането на средствата за България идва от представители на опозиция, членуващи във въпросната политическа група, и няма да остане без последствия. Като обърна внимание, че става въпрос за около 1/3 от цялото европейско финансиране, на което България има право.

В същото време вицепремиерът се обърна към всички бенефициенти - да не спират да работят по проектите си, защото пари ще има.

"Българските общини, предприятия, агенции и НПО - изпълнявайте си проектите, гоним амбициозен срок до август другата година. Нека тези политически бури не довеждат до колебание и по никакъв начин темпът на изпълнение на проектите да не бъде забавен. Средства на покриване на разходите по проектите, както от страна на правителството към бенефициенти, така и от страна на ЕК към България, ще има", категоричен беше Томислав Дончев.

По думите му към момента изпълнението изпълнението на ПВУ върви добре.

Вицепремиерът припомни и колко голямо е било изоставането през последните 4 години, което той с неговия екип е наваксал само за 8 месеца с успешни усилия.

"Бяха реорганизирани инвестициите, защото много от тях бяха фактически невъзможни", припомни Дончев, както и факта, че е имало проекти без обявена обществена поръчка. "Планът беше предоговорен заедно с Европейската комисия, като част от реформите са били отложени в полза на България. "Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите", отчете вицепремиерът.

"И ако за четири години имахме плащания около 8%, към момента те са вече близо 23%", отчете вицепремиерът. Вече са над 3,4 милиарда. Той отново каза, че целта е до август следващата година всичко да бъде разплатено.

Въпреки че заместваше премиера и ръководеше правителственото заседание, Томислав Дончев не седна в стола на Росен Желязков, който остана празен, а остана на старото си място до Теменужка Петкова.

