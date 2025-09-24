ЕК: Пари от ПВУ за България – само при независима служба за противодействие на корупцията
Говорител на Европейската комисия потвърди, че са получили писмо от групата "Обнови Европа" в ЕП, в което се прави връзка между делото срещу кмета на Варна и оценката за отпускане на средства по Възстановителния план
Уреждането на въпроса с Комисията за противодействие на корупцията в България е важна част от реформите, които страната предприема, и е сред ангажиментите, свързани с осигуряването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това заяви днес говорител на Европейската комисия, цитиран от кореспондента на БТА в Брюксел.
Възстановителният фонд на ЕС
Той потвърди, че ЕК е получила писмо от групата "Обнови Европа" в Европейския парламент, в което се прави връзка между делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и оценката за отпускане на средства по ПВУ за нашата страна.
"Не коментираме отделни случаи, знаем за това дело и обвиненията", каза говорителят. Ще отговорим на писмото, добави той. Държавите от ЕС трябва да се намесват в такива случаи и националните власти следва да вземат съответното отношение, каза още говорителят.
На 9 юли Съветът на ЕС одобри допълнение към българския ПВУ, впоследствие България внесе искане за второ плащане.
"От 23 юли предприехме оценка на това искане с оглед на поставените цели и условия. Мога да потвърдя, че едно от тях е свързано с обособяването на политически и финансово независима служба за противодействие на корупцията", посочи говорителят.
"Структурната и оперативната независимост са основни изисквания за правилното и ефективното упражняване на функциите на специализираните служби за борба с корупцията", обобщи той.
По-рано днес групата "Обнови Европа" в ЕП написа в социалната мрежа "Екс", че задържането на варненския кмет е "доказателство за отстъплението на демокрацията" у нас. Групата призова ЕК да замрази плащанията от европейския бюджет за България, докато спре използването на институциите срещу опонентите.