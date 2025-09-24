Говорител на Европейската комисия потвърди, че са получили писмо от групата "Обнови Европа" в ЕП, в което се прави връзка между делото срещу кмета на Варна и оценката за отпускане на средства по Възстановителния план

4376 istockphoto.com

Уреждането на въпроса с Комисията за противодействие на корупцията в България е важна част от реформите, които страната предприема, и е сред ангажиментите, свързани с осигуряването на средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това заяви днес говорител на Европейската комисия, цитиран от кореспондента на БТА в Брюксел.

Той потвърди, че ЕК е получила писмо от групата "Обнови Европа" в Европейския парламент, в което се прави връзка между делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и оценката за отпускане на средства по ПВУ за нашата страна.

"Не коментираме отделни случаи, знаем за това дело и обвиненията", каза говорителят. Ще отговорим на писмото, добави той. Държавите от ЕС трябва да се намесват в такива случаи и националните власти следва да вземат съответното отношение, каза още говорителят.

На 9 юли Съветът на ЕС одобри допълнение към българския ПВУ, впоследствие България внесе искане за второ плащане.

"От 23 юли предприехме оценка на това искане с оглед на поставените цели и условия. Мога да потвърдя, че едно от тях е свързано с обособяването на политически и финансово независима служба за противодействие на корупцията", посочи говорителят.

"Структурната и оперативната независимост са основни изисквания за правилното и ефективното упражняване на функциите на специализираните служби за борба с корупцията", обобщи той.

По-рано днес групата "Обнови Европа" в ЕП написа в социалната мрежа "Екс", че задържането на варненския кмет е "доказателство за отстъплението на демокрацията" у нас. Групата призова ЕК да замрази плащанията от европейския бюджет за България, докато спре използването на институциите срещу опонентите.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.