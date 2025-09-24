Не сме си позволявали намеса в работата на независимия български съд, каза премиерът по повод ареста на Благомир Коцев

Премиерът Росен Желязков заяви, че кабинетът ще разгледа внимателно аргументите на групата на либералите в Европарламента за искането да ни спрат парите по втория транш от плана за възстановяване и устойчивост. Евродепутатите от "Обнови Европа" изпратиха писмо до ЕК, в което посочват, създаването на Независима комисия за борба с корупцията е фундаментално саботирано.

Според либералите "най-тревожното доказателство за това институционално извращение е лишаването от свобода на Благомир Коцев, демократично избрания кмет на Варна, заедно с трима други опозиционни представители".

Коцев вече неколкократно получава отказ от съда да бъде освободен, а неговата партия ПП е част от либералното семейство на "Обнови Европа". За последно във вторник вечерта САС го остави за постоянно в ареста, а днес той призова прокуратурата с писмо да го отстрани от поста му, след като е оставен зад решетките с основния мотив, че като кмет на Варна може да повлияе на разследването. Сам обаче няма да подаде оставка, посочи арестуваният.

В писмото на "Обнови Европа" и по повод задържането му се посочва, че антикорупционната комисия в България функционира като политическо оръжие, систематично събирайки компрометиращ материал, който се използва срещу опоненти.

"Ние, като правителство, не сме щраус който ще си зарови главата в пясъка. Винаги когато голяма политическа група в ЕП се обръща към ЕК с конкретни искания, трябва да бъде обърнато внимание", коментира от Ню Йорк Желязков пред българските репортери, командировани с делегацията ни за сесията на ООН.

Премиерът подчерта, че изпълнителната власт не се е намесвала в работата на съдебната.

"Ние ще разгледаме внимателно аргументите, но е важно да се знае правителството никога и по никакъв повод не си е позволявала да се намесва в работата на независимия български съд. Ние ще вземем политическите изводи от това, което се твърди, гледаме сериозно, а реакциите на българското правителство ще бъдат обобщени от вицепремиера Дончев", анонсира Желязков.

България очаква 653 милиона евро от втория транш по ПВУ. Либералите от "Обнови Европа" настояват не само за спиране на второто плащане от Брюксел, но и за засилен мониторинг, за да се гарантира реалното спазване на стандартите за демократично управление преди всякакви бъдещи плащания.

