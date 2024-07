Няколко изстрела отекнаха в събота по време на предизборен митинг на кандидата на републиканците за президент на САЩ Доналд Тръмп в Пенсилвания, кандидатът бе ранен в ухото, един участник в митинга загина, а двама бяха тежко ранени. Службите за сигурност са застреляли стрелеца на мястото на инцидента, но остава въпросът кой е човекът, който е искал да убие Тръмп?

По данни на ФБР убиецът е 20-годишният Томас Матю Крукс от Бетел Парк в щата Пенсилвания. За неговата личност обаче информацията е доста оскъдна - поне от официалната страна. "Води се разследване", гласи изявление на ФБР. Мотивът на стрелеца засега също е напълно неясен.

Крукс е стрелял от издигната позиция извън откритото място, където Тръмп е говорил, съобщиха от Сикрет сървис. Служителите са открили полуавтоматична пушка AR-15 на покрива в близост до тялото на мъжа.

Той не е носил документи за самоличност, затова разследващите са използвали ДНК, за да го идентифицират, заяви ФБР.

Според в. "Ню Йорк Таймс" Крукс не е имал криминално минало, което да бъде отразено в публичните съдебни регистри на Пенсилвания. Той също така е бил регистриран като републиканец. Това е видно от избирателния регистър на щата Пенсилвания.

Въпреки това все още има въпроси без отговор относно политическата му ориентация: според съобщенията в американската преса той е дарил 15 долара на организацията на демократите ActBlue в деня на встъпването в длъжност на президента на САЩ Джо Байдън през януари 2021 г. В. "Ню Йорк Пост" посочва, че по време на дарението Крукс е бил на 17 години. След това той се регистрира като член на Републиканската партия през септември 2021 г. - на 18-годишна възраст. Тазгодишните избори за президент на САЩ е трябвало да бъдат първите, на които той да гласува.

A video filmed by a bystander and verified by The Washington Post shows the body of a man lying on the roof of a building a little more than 400 feet from where former president Donald Trump was speaking during the rally. The person who shot at the former president fired from… pic.twitter.com/UPczSo3yjL