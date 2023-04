Най-малко 85 души са загинали, а над 320 са ранени по време на благотворително събитие в центъра на Сана, столицата на Йемен, съобщиха световните агенции.

До трагичния инцидент се стигнало по време на благотворителна акция за Рамазан. Стотици бедни хора се струпали край училище в квартал Баб ел Йемен", за да получат дарения на стойност 9 долара на човек.

По свидетелски разкази дошли твърде много хора и местните власти стреляли във въздуха, за да овладеят тълпата. Уцелили обаче електрически проводник и последвала експлозия. Това предизвикало паника и хората започнали да се блъскат до смърт.

Столицата Сана е под контрола бунтовниците хуси от 2014 г. Ръководеното от тях министерство на вътрешните работи на Йемен заяви, че е задържало двама организатори на събитието. То било организирано от търговци без съгласуване с местните власти. Богатите хора и фирмите в Йемен често раздават пари и храна на бедните по Рамазан, отбелязва Ройтерс.

Провежда се разследване. Хусите ще платят около 2000 долара обезщетение на всяко семейство, загубило роднина, а ранените ще получат около 400 долара.

WARNING: GRAPHIC CONTENT:

At least 78 people were killed in a stampede in the Yemeni capital Sanaa as hundreds gathered in a school to receive aid, witnesses and Houthi media said https://t.co/2mbUWIzikg pic.twitter.com/s4WSwIAcYl