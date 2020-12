Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че личният му адвокат Рудолф Джулиани е с положителен тест за новия коронавирус.

"Руди Джулиани, най-великият кмет в историята на Ню Йорк, който работи неуморно, за да изобличи най-корумпираните избори в историята на САЩ (досега!), даде положителна проба за Китайския Вирус", написа Тръмп в "Туитър".

"Оздравявай бързо, Руди, ще продължим задачата!!!", добави Тръмп, който не признава загубата си от Джо Байдън на президентските избори от 3 ноември.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!