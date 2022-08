7980 Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Политици от цял свят отбелязаха заслугите на починалия вчера съветски лидер Михаил Горбачов, предава БТА.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен го определени като "надежден и уважаван лидер", изиграл "решаваща роля за прекратяването на Студената война и падането на Желязната завеса. Той проправи пътя към свободна Европа. Това е наследство, което няма да забравим. Почивай в мир (R.I.P), Михаил Горбачов", написа Фон дер Лайен в Туитър, съобщи Франс прес.

Mikhail Gorbachev was a trusted and respected leader. He played a crucial role to end the Cold War and bring down the Iron Curtain. It opened the way for a free Europe.



This legacy is one we will not forget.



R.I.P Mikhail Gorbachev — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022

Президентът на Русия Владимир Путин изразява дълбоки съболезнования за смъртта на бившия съветски лидер Михаил Горбачов. Това заяви днес за ТАСС говорителят на държавния глава Дмитрий Песков. Утре сутринта Путин ще изпрати съболезнователна телеграма на роднините и близките му, каза Песков.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш нарече бившия съветски лидер "единствен по рода си държавник, променил хода на историята". Той направи повече от всеки друг за мирния край на Студената война, посочи още Гутериш в изявление, в което каза също: "Светът загуби велик световен лидер, отдаден на мултилатерализма и неуморен защитник на мира".

Mikhail Gorbachev was a one-of-a kind statesman who changed the course of history.



The world has lost a towering global leader, committed multilateralist, and tireless advocate for peace.



I’m deeply saddened by his passing. pic.twitter.com/giu2RHSjrQ August 30, 2022

Британският лидер Борис Джонсън написа в Туитър, че винаги се е възхищавал на смелостта и честността на последния лидера СССР при прекратяване на Студената война. Във времената на агресията на (Владимир) Путин в Украйна неуморният стремеж на Горбачов за отваряне на съветското общество е пример за всички нас нас, каза Джонсън.

I'm saddened to hear of the death of Gorbachev.



I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion.



In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 30, 2022

Френският президент Еманюел Макрон отдаде почит на Горбачов, като му благодари за "ангажимента му към мира в Европа".В Туитър той написа, че съветският лидер е бил "човек на мира, чийто избор е отворил за руснаците пътя на свободата. Неговият ангажимент към мира в Европа промени общата ни история.

Mes condoléances pour la disparition de Mikhaïl Gorbatchev, homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 30, 2022

Президентът на САЩ Джо Байдън нарече Горбачов "човек със забележителна визия" и "рядък лидер", който е имал "въображението да види, че e възможно да съществува едно различно бъдеще и е имал смелостта да рискува цялата си кариера, за да го постигне". "Резултатът е по-сигурен свят и по-голяма свобода за милиони хора", каза Байдън в изявление, цитирано от Асошиейтед прес.

Горбачов "промени хода на историята в по-положителна посока" , написа в Туитър Майкъл Макфол, политически анализатор и бивш посланик на САЩ в Москва. "Горбачов беше идеалист, който вярваше в силата на идеите и хората. Трябва да се учим от неговото наследство", каза Макфол.

I was a deep admirer of Gorbachev. Few people have changed the course of history in a positive way as much as he did. pic.twitter.com/i6XO31lMco — Michael McFaul (@McFaul) August 30, 2022

Михаил Горбачов даде свобода на стотици милиони хора в Русия и около нея, на половин Европа. Това написа в Телеграм руският икономист и политик Григорий Явлински, основател на либералната партия "Яблоко", който през 1990 г. бе вицепремиер на Русия. Той е автор на плана за преход на Съветския съюз към свободна пазарна икономика.

"Горбачов ни даде свобода. Той даде свобода на стотици милиони хора в Русия и около нея, а и на половин Европа. Как ние в Русия се възползвахме от подарената ни свобода, от тази велика възможност - това вече е наша отговорност", написа Явлински, предаде ТАСС. "Не са много лидерите в историята, които са оказали толкова решаващо влияние върху времето си. За шест години на власт Михаил Горбачов промени света", добави Явлински. Той каза, че Горбачов би бил приет "с възторг във всяка страна на планетата", но той е останал в Русия, където му е било "изключително нелеко заради масовото неразбиране и неприемане".