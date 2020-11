2542 Снимка: AP/БТА

Британската полиция арестува снощи 104-ма лондончани за нарушаване на противоепидемичните правила и съобщи, че вероятно ще има още арести, тъй като полицейската операция продължава и през нощта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Въпреки новите ограничения, в централен Лондон се събраха хора, избрали да пренебрегнат новите разпоредби, да се държат безотговорно и да общуват по опасен за здравето начин, отбеляза полицията. Арестуваните ще трябва да отговаря за действията си, заканиха се властите.

Миналата събота британският министър-председател Борис Джонсън нареди Великобритания да се върне от четвъртък сутринта към пълна карантина, след като Обединеното кралство премина прага от 1 милион случаи на Ковид-19, а втората вълна на заразата заплашва да претовари здравното обслужване.

Кръчмите, ресторантите, магазините ще бъдат затворени в цялата страна, с изключение на тези, които продават продукти от първа необходимост и ще бъде въведена забрана за срещи на хора, неживеещи заедно. За разлика от първата карантина през пролетта обаче, сега детските градини, училищата, университетите парламентът и съдилищата ще работят. Въпреки това, много хора са недоволни от ограниченията.

It’s kicking off with anti lockdown protest and the riot police in central London tonight !!! About 1000 protesters in total pic.twitter.com/aHlCrlnsu3 — Paul Brown Browns / Food / LondonVlogger (@PaulBrown_UK) November 5, 2020

THE PARTY'S OVER: Police in London try to clear a street thronged with drinkers, as strict new coronavirus restrictions came into force in England. https://t.co/SvcahUSxI3 pic.twitter.com/cMBRx0lb5B November 5, 2020