Кандидатът за канцлер на Германия на предстоящите избори Армин Лашет се извини за това, че е бил хванат да се смее по време на телевизионно обръщение на президента Франк-Валтер Щайнмайер за взелите жертви наводнения във федералната република миналия месец, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Беше глупаво, не трябваше да допускам тези няколко секунди да се случват", каза той в интервю за телевизионния канал "РТЛ Вест".

Лашет, който е кандидат за канцлер на десноцентристкия Християндемократически съюз, не каза какво е предизвикало смеха му, а заяви само, че в дадения момент някой е направил коментар. Той заяви, че не се е смеел на Щайнмайер, и отбеляза, че поради лошата акустика в залата е било невъзможно да се чуе какво казва президентът.

Политикът беше подложен на сериозни критики за сцената, в която беше хванат да се смее, докато Щайнмайер говореше за наводненията, които засегнаха западната част на Германия, отнемайки живота на стотици и причинявайки материални щети за милиони евро.

This is Germany's conservative chancellor candidate Armin #Laschet laughing in the background as President Steinmeier talks about the flooding. via @susannnesorgen pic.twitter.com/SJp8HyM2Fi