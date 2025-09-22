Във Варна се провежда поредният протест в защита на арестувания кмет на града Благомир Коцев, предаде БТА.

Снимка: БТА

Недоволните преминаха с шествие през централната част на Варна.

Снимка: БТА

То приключи пред Съдебната палата на площад "Независимост" в града, протестиращите облепиха фасадата на сградата с плакати.

Снимка: БТА

Днес бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов отново заяви, че показанията му пред Комисията за противодействие на корупцията са дадени под натиск и заплахи. "Подчертавам ясно: В тях не съм уличил кмета на Варна Благомир Коцев в извършване на престъпление. Всеки опит думите ми да се представят като обвинение е манипулация", написа той във Фейсбук.

Коцев беше арестуван на 9 юли. На 12 септември Софийският градски съд не уважи искането му за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража" и го остави в ареста.

Впоследствие и тримата апелативни съдии от състава, който трябваше да преразгледа искането, си направиха отвод. Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров посочиха, че във връзка с предмета на делото се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки, ангажиран с участие при разглеждането му съдия.

Два дни след това апелативният съдия Георги Ушев, част от втория състав, назначен да преразгледа мярката за неотклонение на Коцев, също си направи отвод. Съображенията му са, че през последните няколко години адвокати от кантората, която защитава Коцев, са предприемали различни действия срещу него в качеството му на съдия, включително и са подавали сигнал с искане да му бъде наложено дисциплинарно наказание.

