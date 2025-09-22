Нарушението е записано на участъка Момково - Любимец, който е 5.9 км

87 Снимка: Национално тол управление

Автомобил е засечен да се движи със средна скорост от 197 км/ч на магистрала "Марица", предаде bTV. Новият рекорд, записан от тол камерите, е на участъка Момково - Любимец.

В същата отсечка, но в посока към границата с Турция, тол камерите хващат още едно рекордно нарушение - 186 км/ч средна скорост.

Участъкът е с дължина 5.9 км, показва справка в регистъра на Националното тол управление.

Сертифицираните за отчитане на нарушения отсечки на "Марица", освен Момково - Любимец и в двете посоки, са Момково - Свиленград в двете посоки и Харманли - Любимец, също в двете посоки. Те бяха въведени на 11 септември.

От събота до тази сутрин засечените нарушения на скоростните ограничения в страната са общо над 1600. Най-много са в област Видин, Северната скоростна тангента на София и край Телиш.

Пълният списък с отсечките, на които се засича средна скорост, е публикуван и се обновява в специален раздел на сайта на управлението.

