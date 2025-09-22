Към средата на септември положителното отношение към правителството на Росен Желязков е 17,4% срещу 69,2% отрицателно. Останалите се колебаят, това показва проучване на социологическата агенция "Мяра".

Данните са от независимо изследване от редовната изследователската програма на социологическата агенция "Мяра". Изследването е проведено "лице в лице" с таблети между 4-ти и 12 септември 2025 г. сред 802 пълнолетни български граждани.

Подобно намаляване на доверието в хода на мандата е очаквано, но вероятно се усилва и от бързо натрупаните напрежения от последните месеци, както и от засилване на противопоставянето с опозиционните сили по отделни теми и казуси, допълват от "Мяра".

Президентът запазва положително обществено отношение при някои колебания в стойностите през годината.

След началото на новия политически сезон при президентската институция положителните оценки превишават отрицателните - 44,6% позитивни срещу 37,9% негативни. Останалите се колебаят. Това е в контраст с отношението към останалите институции в България. През годината имаше и колебания в оценките към президентската институция, например около позицията на Румен Радев за еврото.

Традиционно, Народното събрание остава една от най-нехаресваните държавни институции в България. Превърналите се в ежедневие междуличностни противоречия и преки политически сблъсъци вероятно изиграват своята допълнителна негативна роля. След началото на новия политически сезон парламентът събира 76,2% обществено неодобрение срещу само 14% одобрение. Останалите се колебаят.

Според "Мяра", ако изборите бяха през септември, ГЕРБ-СДС щеше да получи 26,9%. "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) - 13,9%, "Възраждане" - 13,7% и ДПС-Ново начало (ДПС-НН) - 13,6% се движат в "пакет", като второто място става все по-оспорвано с укрепването на ДПС-НН в последните месеци, с известната ерозия при ПП-ДБ и с утвърждаване на позициите при "Възраждане". БСП получава 6,7%, МЕЧ - 6,6% и това според социолозите показва интрига. ИТН е с 5,3%, а "Величие" - с 4,5%. "Алиансът за права и свободи" трайно губи позиции и остава под "чертата" с 2,6%.

