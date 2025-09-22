Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света и свободни в изявата на своята демократична воля, заяви държавният глава

Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес, написа президентът Румен Радев във Фейсбук по повод Деня на независимостта - 22 септември. Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдещe, допълва държавният глава.

Наивно и опасно е да очакваме друг да решава проблемите ни и отстоява националните ни интереси. Длъжни сме да следим и настояваме институциите да изпълняват народната воля. Да предявяваме своите демократични права, пише още президентът Радев.

Независимостта означава да сме суверенни в отношенията си със света и свободни в изявата на своята демократична воля. Да браним тези си права от всяко посегателство. Успехът ни е възможен, само ако в България правото е тъждествено на справедливостта, а Конституцията и законите стоят над всяка политическа корист, заявява Радев.

Велико Търново днес ще бъде център на тържествата, посветени на 117 години от обявяването на независимостта на България.

