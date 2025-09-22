Херцогинята на Йорк се извинила писмено на финансиста, че се е отрекла от него публично след осъждането му за сексуално насилие над деца

2738 Снимка: Getty Images

Херцогинята на Йорк Сара Фъргюсън е била оттеглена от множество благотворителни организации след нови разкрития за контакта ѝ с покойния финансист, осъден за педофилия, Джефри Епстийн, пише "Дейли мейл".

Фъргюсън е написала електронно писмо до Епстийн, за да се извини за това, че се е отрекла от него в публично изявление след осъждането му за престъпления, свързани със сексуално насилие над деца.

Детската благотворителна организация "Джулия Хаус" заяви днес, че би било "неподходящо" да се поддържа връзка със Сара Фъргюсън, след като се появи нейно извинение по имейл до Епстийн и други организации бързо последваха примера ѝ.

Основателите на фондация "Наташа за изследване на алергиите" обявиха, че прекратяват връзките си с херцогинята, която преди това беше един от техните покровители, докато друга благотворителна организация "Превенция на рака на гърдата" също обяви подобен ход. Благотворителна организация за ограмотяване на децата също я помоли да се оттегли като патрон, наричайки всякаква продължаваща роля "неподходяща".

А днес следобед Тръстът за борба с рака при тийнейджърите разкри, че херцогинята вече не е патрон на благотворителната организация, която тя подкрепя отдавна и на която дъщерите ѝ Беатрис и Юджини остават патрони.

British Heart Foundation, една от най-големите благотворителни организации в Обединеното кралство, потвърди, че също е оттеглила бившата съпруга на принц Андрю от поста посланик, добавяйки: "Благодарни сме за подкрепата на херцогинята за нашата работа и ѝ благодарим за миналите ѝ усилия да ни помогне да спасяваме и подобряваме човешки животи, като финансира новаторски изследвания в областта на сърдечно-съдовите заболявания."

Тази вечер Националната фондация за пенсионирани служебни животни премахна всички споменавания на херцогинята от страницата си за "прекрасни посланици". Преди това благотворителната организация публикуваше снимка на "нашия невероятен кралски патрон", позираща с куче.

В днешно изявление от хосписа Джулия Хаус заявиха: "След информацията, споделена този уикенд, относно кореспонденцията на херцогинята на Йорк с Джефри Епщайн, Джулия Хаус взе решение, че би било неподходящо тя да продължи да бъде патрон на благотворителната организация. Уведомихме херцогинята на Йорк за това решение и ѝ благодарим за подкрепата ѝ до момента."

Принц Андрю и Сара Фъргюсън бяха видени да пътуват с Range Rover, напускайки Royal Lodge в замъка Уиндзор в Бъркшир тази сутрин.

