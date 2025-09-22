Правителствени представители от България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша и Румъния ще разговарят с Европейската комисия по предложението за изграждане на европейска "стена срещу дронове", обяви днес говорителят на ЕК Тома Рение, цитиран от БНР. На пресконференция, в отговор на въпроси, той уточни, че разговорът ще бъде политически, ще се състои онлайн в петък, 26 септември и към участниците ще се присъединят и представители на Украйна, предаде БТА.

Русия - Украйна

Срещата е свързана с посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилиус в държавите по източните граници на ЕС преди по-малко от месец, поясни говорителят. По думите му нуждата от изграждане на европейска система срещу дронове се очертава още по-ярко след случаите в Полша и Румъния.

ЕК ще изслуша държавите за интереса им към тази възможност, ще прецени как би могла да съдейства. След това ще бъдат обмислени следващите стъпки, добави говорителят.

Той посочи, че на срещата в петък ЕК ще бъде представена от еврокомисар Кубилиус и не изключи в разговорите да участват и министри.

Полша няма да се колебае да сваля обекти, които нарушават въздушното ѝ пространство и представляват заплаха, но ще подходи по-предпазливо към ситуации, които не са толкова ясни, заяви днес по темата премиерът Доналд Туск.

ИЗБРАНО
Big Brother 2025: От демисексуален през тираджия русофил до ловец на духове Лайф
Big Brother 2025: От демисексуален през тираджия русофил до ловец на духове
53817
Триумф навръх празника: България е четвъртфиналист на Световното по волейбол Корнер
Триумф навръх празника: България е четвъртфиналист на Световното по волейбол
6525
Турция обяви високи мита върху вноса на автомобили извън ЕС Бизнес
Турция обяви високи мита върху вноса на автомобили извън ЕС
1287
Майсторът на екшъна Брайън де Палма на 85: Знам как е правилно да се убива Impressio
Майсторът на екшъна Брайън де Палма на 85: Знам как е правилно да се убива
2191
Малкият остров, завзет от Великобритания, за да бъде спасен от СССР Trip
Малкият остров, завзет от Великобритания, за да бъде спасен от СССР
7157
Десертът от Викторианската епоха, на който дори кралските особи не можели да устоят Вкусотии
Десертът от Викторианската епоха, на който дори кралските особи не можели да устоят
2022