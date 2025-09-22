Ще разговарят с Еврокомисията по предложението на онлайн среща в петък

Правителствени представители от България, Естония, Латвия, Финландия, Литва, Полша и Румъния ще разговарят с Европейската комисия по предложението за изграждане на европейска "стена срещу дронове", обяви днес говорителят на ЕК Тома Рение, цитиран от БНР. На пресконференция, в отговор на въпроси, той уточни, че разговорът ще бъде политически, ще се състои онлайн в петък, 26 септември и към участниците ще се присъединят и представители на Украйна, предаде БТА.

Срещата е свързана с посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилиус в държавите по източните граници на ЕС преди по-малко от месец, поясни говорителят. По думите му нуждата от изграждане на европейска система срещу дронове се очертава още по-ярко след случаите в Полша и Румъния.

ЕК ще изслуша държавите за интереса им към тази възможност, ще прецени как би могла да съдейства. След това ще бъдат обмислени следващите стъпки, добави говорителят.

Той посочи, че на срещата в петък ЕК ще бъде представена от еврокомисар Кубилиус и не изключи в разговорите да участват и министри.

Полша няма да се колебае да сваля обекти, които нарушават въздушното ѝ пространство и представляват заплаха, но ще подходи по-предпазливо към ситуации, които не са толкова ясни, заяви днес по темата премиерът Доналд Туск.

