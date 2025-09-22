Бунт в затвор в южната част на Еквадор, предизвикан от сблъсъци между банди, доведе до смъртта на 14 души, а други 14 бяха ранени, съобщи местният шеф на полицията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Затворниците са убили охранител и отвлекли полицейски служители, каза полицейският шеф Уилям Кале пред телевизионната мрежа Ecuavisa. Някои затворници са избягали, а 13 от тях са били заловени досега, добави той.

