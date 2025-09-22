14 убити и 14 ранени при бунт в затвор в Еквадор
Затворници са убили охранител и са отвлекли полицаи, някои са избягали, други са заловени
Бунт в затвор в южната част на Еквадор, предизвикан от сблъсъци между банди, доведе до смъртта на 14 души, а други 14 бяха ранени, съобщи местният шеф на полицията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
#URGENTE | Violento motín en la prisión: Trece reclusos y un agente penitenciario fueron asesinados esta madrugada en la cárcel de Machala, cuando integrantes de Los Lobos Box atacaron a sus rivales Los Lobos. El enfrentamiento dejó además 14 heridos, entre ellos dos policías.
Затворниците са убили охранител и отвлекли полицейски служители, каза полицейският шеф Уилям Кале пред телевизионната мрежа Ecuavisa. Някои затворници са избягали, а 13 от тях са били заловени досега, добави той.
GUNFIRE, EXPLOSIONS ROCK PRISON IN ECUADOR
Locals reported gunfire and explosions at a prison complex in Machala, Ecuador.
Authorities have yet to comment on the incident.
GUNFIRE, EXPLOSIONS ROCK PRISON IN ECUADOR

Locals reported gunfire and explosions at a prison complex in Machala, Ecuador.

Authorities have yet to comment on the incident.

Machala, the capital of El Oro Province, is best known for banana exports - not prison shootouts.