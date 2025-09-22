Спряха полетите в Копенхаген заради големи дронове
Всички полети от и до най-голямото летище в Дания са пренасочени
Цялото движение на летището в Копенхаген е спряно заради дронове, предаде Ройтерс. Говорител на полицията заяви пред агенцията, че в района около най-голямото летище в Данния са били забелязани между два и четири "големи" дрона.
Всички излитания и кацания са били преустановени от 20:26 местно време (18:26 GMT), според публикация на услугата за проследяване на самолети FlightRadar на платформата X. Най-малко 15 полета са били пренасочени към други летища, се казва в публикацията.
One flight has just landed at Copenhagen Airport, but others are still holding, waiting, or diverting due to the drone situation. So far, more than 15 flights have been forced to divert to other airports. pic.twitter.com/ajXSuy1WU4— Flightradar24 (@flightradar24) September 22, 2025
Говорител на летището потвърди, че целият трафик е спрян, но отказа да коментира допълнително.