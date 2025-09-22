Цялото движение на летището в Копенхаген е спряно заради дронове, предаде Ройтерс. Говорител на полицията заяви пред агенцията, че в района около най-голямото летище в Данния са били забелязани между два и четири "големи" дрона.

Всички излитания и кацания са били преустановени от 20:26 местно време (18:26 GMT), според публикация на услугата за проследяване на самолети FlightRadar на платформата X. Най-малко 15 полета са били пренасочени към други летища, се казва в публикацията.

Говорител на летището потвърди, че целият трафик е спрян, но отказа да коментира допълнително.

