България настоя в ООН Русия незабавно да прекрати провокациите
Външните министри на държави членки на ЕС и НАТО със съвместно изявление в Ню Йорк
България настоява Руската федерация незабавно да прекрати провокациите спрямо своите съседи и агресията срещу Украйна, както и да спазва стриктно международното право и Устава на ООН. Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев, който участва в съвместно изявление на външните министри на държави членки на ЕС и НАТО, проведено в Ню Йорк, по повод тежкото нарушение на въздушното пространство на Естония от страна на Руската федерация, съобщиха от пресцентъра на МВнР.
Кабинетът "Желязков"
Министерството на външните работи на Република България изразява дълбока загриженост във връзка с инцидента от 19 септември 2025 г., при който три въоръжени руски изтребителя МиГ-31 навлязоха дълбоко във въздушното пространство на Естония - държава членка на ЕС и НАТО. Това е четвъртото подобно нарушение от началото на годината и представлява сериозна заплаха за регионалната и международната сигурност, се отбелязва в съобщението.
По време на съвместното изявление пред медиите, министър Георгиев, заедно с представители на партньорски държави, остро осъди тази провокация и подкрепи свикването на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по искане на Естония.
На 19 септември естонското правителство съобщи, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс. Това стана малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември.