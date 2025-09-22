Строежът се финансира с кредити, всички средства са декларирани, съпругата ми има миноритарно участие, обяви премиерът

След като от "Възраждане" предложиха създаване на временна парламентарна комисия за т.нар. хотел с водопада, свързван със съпругата на Росен Желязков, премиерът даде обяснения по темата. Пред БНТ той обяви, че строежът се финансира с кредити, всички средства са декларирани публично, а съпругата му има миноритарно участие във фирмата, която строи.

"Фактите са следните - 2016-2017 г. дружеството, собственост на моята съпруга, закупува 30% от капитала на дружество, което има недвижим имот от 3400 кв. м. (на столичния бул. "Симеоновско шосе", бел. ред.), каза Желязков пред БНТ.

"През следващите 5 години се прави градоустройствената процедура и 2022 г. е получено разрешение за строеж на така наречения апарт хотел със застроена площ 600 кв. м, на пет етажа. Това е под 3000 кв. м надземно и около 1000 кв. м подземно - сутерен с гаражи. Т.е. някъде около 4000 кв. м. застроена площ", добави той.

По думите му строителството се осъществява с два кредита - за около 3 милиона и за около 8 милиона лева. "Това са данните, които съм получил за всички твърдения, защото нямам нито наблюдения, нито участие", увери министър-председателят.

Той обясни, че дружеството, в което е съдружник съпругата му, има миноритарно участие от 30%. "Всички вложени средства от 2017 до 2023 г. са лични спестявания, фирмени средства, средства на семейството. Тези пари са с платени данъци, с много ясен произход. Още нещо е важно. Всички данни са в публични регистри", изтъкна Желязков и изреди, че данните ги има в Имотния регистър, в Търговския регистър и в регистъра на Комисията за противодействие на корупцията.

"Това са пари с платени данъци, средства, вложени честно и почтено с име. Тук няма нито прикрити, нито сламени хора, нито подставени лица", подчерта премиерът и добави, че семейството му не е участвало никога в държавни и обществени поръчки и в придобиване на държавно, общинско или обществено имущество.

"Това е една частна инициатива, която е започнала края на 2016 г. Това са близо 9 години назад, нали не предполагате, че преди 9 години съм смятал, че това някога ще е тема и аз ще съм министър-председател?", изтъкна Росен Желязков.

