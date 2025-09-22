Километрично задръстване на Кресна в последния от почивните дни (снимки)
Навигационни системи предлагат алтернативни маршрути , което води до допълнителни затруднения
Има засилен трафик от Кресненското дефиле в посока Симитли, като се е образувала колона от автомобили, предаде БТА. Движението е затруднено и преминава с по-ниска скорост.
Колоната в последния от почивните дни е дълга около два километра, а шофьорите изчакват около 40 минути, за да преминат, съобщи Нова. Различните навигационни системи предлагат алтернативни маршрути през малки пътища и села, което води до допълнителни затруднения, тъй като автомобили непрекъснато се включват в главното движение от вътрешните улици на Кресна, причинявайки кратки забавяния, допълни телевизията.
За да се облекчи движението, полицията предприе действия по извеждане на тежкотоварните камиони от магистралите в късния следобед. Въпреки това Нова съобщава цитира сигнал, че на магистрала "Струма" са засечени тежкотоварни автомобили, които не спазват забраната за движение.