На 22 септември празнуват и в Мали, в 140 държави това е националният празник

2226 Photo by Xaume Olleros/Getty Images

В епохата на глобализма, с международни институции, планетарни съюзи и свързани икономики, независимостта продължава да е непреходна ценност по цял свят. Във време, в което държава да твърди, че е напълно независима, е най-малкото пресилено, масово страни от Европа, Америка, Азия и Африка продължават да честват свой Ден на независимостта като национален празник.

На 22 септември не само България празнува своя Ден на независимостта от 1908 г., когато в старата столица Търново княз Фердинанд обявява независимостта на България от Османската империя.

На същата дата, но от 1960 г., независимостта си празнува и Мали. Тогава западноафриканската страна се отделя от Федерация Мали и окончателно обявява свобода от френската колониална власт.

Деца маршируват в Бамако по повод обявяването на независимостта на Мали през 1960 г. Credit: Getty images - Bettmann / Contributor

Пищни военни паради се организират в столицата Бамако, а на цветни шествия хората танцуват в традиционни костюми. Денят, както у нас, е символ на национално достойнство и историческо възмездие за Мали - държава наследник на обширна империя, с легендарни богатства и средновековен разцвет, последван от упадък и колониална власт.

140 държави имат Ден на независимостта като официален национален празник. Само през септември празнуват в 19 държави.

Някои от тях са получили независимостта си като следствие от разпадането на СССР. На 1 септември е Денят на независимостта на Узбекистан, на 9-и - на Таджикистан, на 21-ви -на Армения.

Най-много, разбира се, са държавите, които празнуват края на колониалната епоха.

На 6 септември отделянето си от Великобритания празнува Есватини, по-известно като Кралство Свазиленд, а на 21-ви - Белиз и Малта, на 30-и - Ботсвана.

Дронове образуват във въздуха изречението "200 години независимост" на португалски по време на тържествата в Сао Пауло на 07 септември 2022 г. Photo by Ricardo Moreira/Getty Images

На 7-и Бразилия чества обявяването на независимостта си от Португалия, а на 24-и празнува Гвинея-Бисау.

"Независимост - свобода - щастие" е девизът на Виетнам. Социалистическата република празнува на 2 септември независимост от Франция, но през вековете е воювала многократно за независимост от Китай.

Пилотки от мексиканските ВВС развяват национални флагчета във военна база в Санта Лусия по време на военния парад за Деня на независимостта. Photo by Manuel Velasquez/Getty Images

А на 15-и празнуват Гватемала, Ел Салвадор, Коста Рика, Никарагуа и Хондурас, обявили съвместно независимостта си от Испания. На 16-и е провъзгласяването на независимостта от Испания на Мексико.

Конфети в цветовете на националния флаг изстрелват в края на военния парад за Деня на независимостта в Мексико сити на 16 септември тази година. Photo by Hector Vivas/Getty Images

