В епохата на глобализма, с международни институции, планетарни съюзи и свързани икономики, независимостта продължава да е непреходна ценност по цял свят. Във време, в което държава да твърди, че е напълно независима, е най-малкото пресилено, масово страни от Европа, Америка, Азия и Африка продължават да честват свой Ден на независимостта като национален празник.

На 22 септември не само България празнува своя Ден на независимостта от 1908 г., когато в старата столица Търново княз Фердинанд обявява независимостта на България от Османската империя.

На същата дата, но от 1960 г., независимостта си празнува и Мали. Тогава западноафриканската страна се отделя от Федерация Мали и окончателно обявява свобода от френската колониална власт.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>

Деца маршируват в Бамако по повод обявяването на независимостта на Мали през 1960 г.
Деца маршируват в Бамако по повод обявяването на независимостта на Мали през 1960 г. Credit: Getty images - Bettmann / Contributor

Пищни военни паради се организират в столицата Бамако, а на цветни шествия хората танцуват в традиционни костюми. Денят, както у нас, е символ на национално достойнство и историческо възмездие за Мали - държава наследник на обширна империя, с легендарни богатства и средновековен разцвет, последван от упадък и колониална власт.

140 държави имат Ден на независимостта като официален национален празник. Само през септември празнуват в 19 държави.

Някои от тях са получили независимостта си като следствие от разпадането на СССР. На 1 септември е Денят на независимостта на Узбекистан, на 9-и - на Таджикистан, на 21-ви -на Армения.

Най-много, разбира се, са държавите, които празнуват края на колониалната епоха.

На 6 септември отделянето си от Великобритания празнува Есватини, по-известно като Кралство Свазиленд, а на 21-ви - Белиз и Малта, на 30-и - Ботсвана.

Дронове образуват във въздуха изречението "200 години независимост" на португалски по време на тържествата в Сао Пауло на 07 септември 2022 г.
Дронове образуват във въздуха изречението "200 години независимост" на португалски по време на тържествата в Сао Пауло на 07 септември 2022 г. Photo by Ricardo Moreira/Getty Images

 

На 7-и Бразилия чества обявяването на независимостта си от Португалия, а на 24-и празнува Гвинея-Бисау.

"Независимост - свобода - щастие" е девизът на Виетнам. Социалистическата република празнува на 2 септември независимост от Франция, но през вековете е воювала многократно за независимост от Китай.

Пилотки от мексиканските ВВС развяват национални флагчета във военна база в Санта Лусия по време на военния парад за Деня на независимостта.
Пилотки от мексиканските ВВС развяват национални флагчета във военна база в Санта Лусия по време на военния парад за Деня на независимостта. Photo by Manuel Velasquez/Getty Images

А на 15-и празнуват Гватемала, Ел Салвадор, Коста Рика, Никарагуа и Хондурас, обявили съвместно независимостта си от Испания. На 16-и е провъзгласяването на независимостта от Испания на Мексико.

Конфети в цветовете на националния флаг изстрелват в края на военния парад за Деня на независимостта в Мексико сити на 16 септември тази година.
Конфети в цветовете на националния флаг изстрелват в края на военния парад за Деня на независимостта в Мексико сити на 16 септември тази година. Photo by Hector Vivas/Getty Images

"Независимост - свобода - щастие" е девизът на Виетнам. Социалистическата република празнува на 2 септември независимост от Франция, а през вековете е воювала многократно за независимост от Китай.

ИЗБРАНО
Big Brother 2025: От демисексуален през тираджия русофил до ловец на духове Лайф
Big Brother 2025: От демисексуален през тираджия русофил до ловец на духове
42597
Световният шампион във волейбола Италия изнесе лекция на осминафиналите Корнер
Световният шампион във волейбола Италия изнесе лекция на осминафиналите
20267
Таксата от 100 000 долара за визите H-1B е еднократна за всяко заявление Бизнес
Таксата от 100 000 долара за визите H-1B е еднократна за всяко заявление
8364
"Черната смърт" отворила пътя на турците към Европа Impressio
"Черната смърт" отворила пътя на турците към Европа
9795
Пътят към рая в планината Тианмен и най-екстремното пътуване на Земята (снимки/видео) Trip
Пътят към рая в планината Тианмен и най-екстремното пътуване на Земята (снимки/видео)
5120
Десертът от Викторианската епоха, на който дори кралските особи не можели да устоят Вкусотии
Десертът от Викторианската епоха, на който дори кралските особи не можели да устоят
548