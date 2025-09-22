Движението на столичния булевард "Цариградско шосе" и кръстовището при улица "Димитър Пешев" е затворено от два протеста.

Столична община

Жители на квартал "Дружба" протестират заради предстоящото спирането топлоподаването в района, а други от квартал "Горубляне" протестират с искане на оставката на заместник-кмета по направление "Обществено строителство" Никола Лютов, предаде БТА.

Ремонтът в "Дружба" беше обявен със срок до края на годината, но днес изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров обяви, че софиянци ще остават без топлоподаване в района максимум за 15 дни, като първоначално ще бъде спряно топлоподаването на 2 октомври за три дни.

Сред исканията на протестиращите от "Горубляне" са довършване на канализацията, незабавно започване на процедурите по проектиране на булевардите в подробен устройствен план "Горубляне запад", изграждане на "Спортен парк Горубляне" и "Детска площадка Шиндра".

Снимка: БТА

"Лютов каза, че в "Горубляне", докато те са на власт, няма да влезе нито един лев, а ние си плащаме данъците и то дебели данъци, искаме тези пари да се влагат в нашия квартал, а не в "Младост", не в "Дружба", не в "Панчарево", каза през седмицата председателят на инициативния комитет "Горубляне" Стефан Димитров.

Протест блокира "Цариградско шосе" за 2 часа
Протестиращите заявиха, че затворят кръстовището до 20:00 часа, но движението беше възстановено след 18 ч.

