Жители на "Дружба" недоволстват срещу предстоящия ремонт на "Топлофикация", а от "Горубляне" искат оставката на зам.-кмета по строителството

5691 Снимка: БТА

Движението на столичния булевард "Цариградско шосе" и кръстовището при улица "Димитър Пешев" е затворено от два протеста.

Жители на квартал "Дружба" протестират заради предстоящото спирането топлоподаването в района, а други от квартал "Горубляне" протестират с искане на оставката на заместник-кмета по направление "Обществено строителство" Никола Лютов, предаде БТА.

Ремонтът в "Дружба" беше обявен със срок до края на годината, но днес изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров обяви, че софиянци ще остават без топлоподаване в района максимум за 15 дни, като първоначално ще бъде спряно топлоподаването на 2 октомври за три дни.

Сред исканията на протестиращите от "Горубляне" са довършване на канализацията, незабавно започване на процедурите по проектиране на булевардите в подробен устройствен план "Горубляне запад", изграждане на "Спортен парк Горубляне" и "Детска площадка Шиндра".

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Снимка: БТА

"Лютов каза, че в "Горубляне", докато те са на власт, няма да влезе нито един лев, а ние си плащаме данъците и то дебели данъци, искаме тези пари да се влагат в нашия квартал, а не в "Младост", не в "Дружба", не в "Панчарево", каза през седмицата председателят на инициативния комитет "Горубляне" Стефан Димитров.

Протестиращите заявиха, че затворят кръстовището до 20:00 часа, но движението беше възстановено след 18 ч.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.