Френският президент Еманюел Макрон обяви днес на Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина. Той оповести това при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.

Ивицата Газа

Вчера Палестина признаха едновременно Великобритания, Канада и Австралия, последвани от Португалия.

"Дойде моментът да спрем насилието. Дойде моментът за мир", заяви Макрон. "Ангажиментът към мира е единственият път към спасението", заяви той, цитиран от БТА.

Това признание проправя пътя към мирното разрешаване на конфликта в региона, изтъкна френският президент.

Макрон заяви, че Франция е готова да поеме ангажимент и да допринесе за възстановяването и стабилността на Газа след края на войната в ивицата.

Той обясни, че първият приоритет на плана за мир и сигурност в региона е спирането на насилието в Газа и освобождаването на израелските заложници, държани от "Хамас" в анклава.

"Следващата стъпка е установяване на преходна власт, която да обединява сили за сигурност и младото население в Газа, които с помощта на международната общност да разоръжат "Хамас", каза той и уточни, че Франция е готова да допринесе по въпроса.

Макрон допусна възможността Съветът за сигурност на ООН да разположи мисия в Газа, която също да работи по постигането и укрепването на мира в анклава.

"Дойде моментът да спрем да говорим за правото на Израел да съществува, тъй като то се подразбира. Дойде моментът да дадем справедливост на палестинския народ", подчерта френският президент.

Ердоган за Газа: Срам за цялото човечество
Виж още Ердоган за Газа: Срам за цялото човечество

Макрон обясни, че палестинският президент Махмуд Абас е поел ангажимент пред самия него "Хамас" да не бъде част от властта в Газа, като освен това е осъдил нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Франция ще следи за прилагането на тези ангажименти, каза още той и добави, че когато бъде постигнато примирие и заложниците са свободни, Франция ще разгледа сериозно възможността за откриване на посолство в Газа.

"Целта ни е Палестина да е независима, суверена и демилитаризирана страна, която признава Израел и е призната от Израел", подчерта той.

В същото време Макрон уточни, че "очаква от арабските и мюсюлманските държави в региона да поддържат нормални отношения с Израел веднага щом има палестинска държава".

