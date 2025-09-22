Над 7 часа продължи огледът на екопътека край Смолян, където откриха труп
Криминалисти взеха проби от паркиран наблизо автомобил, няма заподозрени и задържани
Над 7 часа продължи огледът на мястото, където бе открито тялото на починал мъж на екопътека "Невястата" край Смолян, предаде БТА. Към 17:00 часа екип от полицаи пренесе трупа от пътеката до линейка.
Директорът на ОД на МВР ст. комисар Цветан Цанков потвърди, че е открито тяло на мъртъв човек. Криминалисти взеха проби от паркиран до началото на екопътеката автомобил "Мазда".
Ст. комисар Цанков уточни, че починалият не е местен, но не потвърди дали става дума за турист.
Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов заяви, че засега няма нито заподозрени, нито задържани по случая, тъй като се изчакват резултатите от аутопсията и заключението каква е причината за смъртта на мъжа.
Сигналът за намерено тяло в района на екопътеката е получен днес преди обед. По случая е образувано досъдебно производство.