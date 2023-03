Междуведомствено кризисно звено бе открито от френското правителство, за да се овладее ситуацията около протестите във Франция и да не излезе "извън контрол". Според съобщения на френските медии пожарникарите в Париж не смогват да следят темпото на случващото се.

Полицията се опитва да спре протестиращите със сълзотворен газ, десетки са арестуваните, служителите на реда обаче се губят насред колите и тълпите бягащи демонстранти. По улиците са запалени множество кофи за боклук. Местни жители се опитват да ги гасят сами.

Стотици хиляди френски работници се събраха на нова демонстрация на гняв срещу пенсионната реформа на президента Еманюел Макрон, като протестите прераснаха в насилие в Париж и други градове в битка, която не показва признаци на отслабване.

Стигна се до на места агресивни сблъсъци между демонстрантите и полицията, като тонът на насилие бе зададен основно от т.нар. "черен блок" - облечени в черно младежи с качулки, маски и очила.

Според данни на полицията във френската столица само в Париж те са били около хиляда.

Paris, now.

Can Macron stay in office if the people are on the streets? pic.twitter.com/eN78Ja7ZCj