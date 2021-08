1074 Снимка: Office of the NY Governor via AP/БТА

Губернаторът на щата Ню Йорк трябва да се оттегли от поста - това заяви президентът на САЩ Джо Байдън. Андрю Куомо, който от 2011 година управлява щата, вчера беше обвинен в сексуално посегателство над 11 жени. 46-ият президент САЩ ще продължат въздушните удари в Афганистан

САЩ преценява индивидуално визите на 24 руски дипломати

Милиони американци може да бъдат прогонени от жилищата си Щатската прокуратура обяви резултатите от 5-месечното си разследване. Нежелани докосвания, целувки и прегръдки, както и откровени намеци са част от провиненията на Куомо, описани в 168 страници. Според доклада офисът на губернатора се е превърнал в "токсично работно място", което е позволило и сексуален тормоз. Виж още Разследване уличи губернатора на Ню Йорк в сексуален тормоз на много жени Президентът Байдън заяви, че не е запознат с подробности за случая, но смята, че ако вината на Куомо се докаже, той трябва да напусне поста си. "Дайте да гледаме нещата едно по едно. Мисля, че би трябвало да се оттегли. Доколкото разбирам, щатската прокуратура може да реши да го предложи за импийчмънт. Не съм сигурен в това. Не съм се запознал с цялата информация", каза още президентът. Самият губернатор е категоричен, че не е вършил нищо нередно. Според Шарлът Бенет - бивша асистентка в офиса му и една от жените, споменати в доклада на прокуратурата, обаче политикът се опитва да се оправдае и да оневини постъпките си. "Губернаторът наруши федерален и щатски закон, като упражни сексуален тормоз над мен и други настоящи и бивши служителки. И ако той не се оттегли, наш дълг е да действаме и да го предложим за импийчмънт. Той ме тормозеше сексуално. Не съм се объркала. Няма нищо объркващо", заяви тя. "Първо, искам да знаете от първо лице, че никого не съм докосвал по неподходящ начин и на никого не съм правил неподходящи сексуални намеци. На 63 години съм. Целият ми съзнателен живот на възрастен е минал пред погледа на обществеността. Аз не съм такъв и никога не съм бил!", заяви пък самият Куомо.