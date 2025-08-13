В разговора си с Ким Чен-ун руският Путин е оценил помощта на Северна Корея за "освобождението" на Курска област

740 Снимка: Пресслужбата на руското Министерство на отбраната чрез АР/БТА

Отломки от унищожен украински дрон предизвикаха малък пожар в петролната рафинерия "Славянск" в руския Краснодарски край, който бе своевременно потушен, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от днес на местните власти.

"Няма информация за пострадали", заяви областната администрация в приложението "Телеграм".

"Пожарът беше своевременно потушен. Екипи на службите за извънредни ситуации и спешна помощ действат на място", се добавя в публикацията.

Рафинерията "Славянск" е частен нефтопреработвателен комбинат с капацитет от 100 000 барела петрол на ден. Той доставя гориво както за потребностите на Русия, така и за износ, отбелязва Ройтерс.

Украинската армия е предприела мерки, за да стабилизира фронта в района на Добропиля, каза президентът Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

Вчера украинската армия съобщи, че руските въоръжени сили са постигнали напредък в района на този град, който се намира североизточно от Покровск. Впоследствие тя каза, че изпраща допълнителни сили за спиране на руското настъпление при Добропиля.

"Днес изслушахме доклади от нашите военни. От фронтовата линия - по-конкретно Добропиля и Покровското направление. Там са предприети стъпки за подобряване на ситуацията и съм благодарен на всяко подразделение, на всеки един от нашите войници, които сега унищожават окупатора. В Харковска област, в Запорожка област, в Сумска област - навсякъде работим, за да гарантираме, че Украйна разполага точно с отбраната, която ѝ е необходима", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Путин е оценил помощта на Северна Корея за "освобождението" на Курска област

Централната новинарска агенция на Северна Корея - КЦТА, обяви днес, че във вчерашния си телефонен разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун руският президент Владимир Путин е оценил помощта на КНДР за "освобождението" на руската Курска област, предадоха Ройтерс и БТА.

Путин е изтъкнал "храбростта, героизма и духа на саможертва, показани от военнослужещите от Корейската народна армия", се допълва в информацията на КЦТА.

Пхенян изпрати хиляди войници в подкрепление на руските войски, които се стремяха да си върнат териториите, завзети от украинските сили по време на офанзивата в Курска област миналото лято, припомня Ройтерс.

По-рано пресслужбата на Кремъл предаде, че Путин е имал телефонен разговор с Ким Чен-ун и го е информирал за планираната си среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в петък в Аляска.

Двамата за изразили увереност в по-нататъшното развитие на приятелството и добросъседството между Москва и Пхенян, информира ТАСС.

КЦТА не е споменала в информацията си за предстоящата среща Путин-Тръмп, пояснява Ройтерс.

"Двете страни потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно развитие на отношенията на приятелство, добросъседство и сътрудничество във всички направления в съответствие с Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и КНДР, сключен в Пхенян на 19 юни 2024 г.", се казва в съобщението на Кремъл.

Путин е поздравил Ким по случай 80-ата годишнина от освобождаването на Корея от японско колониално владичество.

