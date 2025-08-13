Изкачи се на пето място по размер на трудовото възнаграждение в страната

334 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Пловдивска област най-после отлепи от шестото място по заплати в страната - позиция, от която не можеше да мръдне с години, и изпревари Старозагорска област, предаде Plovdivdaily.

По последни данни на Националния статистически институт /НСИ/ за второто тримесечие на 2025 г., средната заплата в града на тепетата през второто тримесечие на 2025 г. е 2197 лв., което му отрежда пето място. За сравнение за същия период на 2024 г. средното месечно възнаграждение в региона е било 1973 лв.

Въпреки че Пловдивска област се изкачва с едно стъпало нагоре, изпреварвайки Стара Загора, средната заплата на пловдивчани е по-малка от средната за страната, която е 2572 лв.

Традиционно повече пари взимат в областите, които и досега са заемали водещи позиции по показател средномесечно възнаграждение. Челното място държат София /столица/ и София, съответно със заплати 3489 лв. и 2370 лв. След тях отново са Варна - с 2351 лв. и Враца - 2300 лв. Пети в класацията е Пловдив с 2197 лв., или с 19 лв. повече от Стара Загора. Този път на последно място по заплати сред областните градове е Видин, където средното месечно възнаграждение за второто тримесечие на 2025 г. е 1818 лв.

Шест сектора у нас дават средна заплата над 3000 лв., показват новите данни на НСИ за средната заплата в страната през второто тримесечие. Общо за страната тя е нараснала с 5,3% спрямо първото тримесечие и вече е 2572 лв.

Секторите, в които средната заплата е над 3000 лв., са традиционният първенец по доходи у нас - създаване и разпространение на информация и творчески продуктиц далекосъобщения. Там средната заплата за второто тримесечие е 5551 лв. На второ място са финансовите и застрахователни дейности със средна заплата 3763 лв. В производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" средната заплата е 3592 лева. В сектор "Професионални дейности и научни изследвания" нивото е 3463 лв. В "Държавно управление" средната заплата вече е 3105 лв., а в добивната промишленост е 3100 лв.

Най-нископлатени са били наетите лица в следните икономически дейности:"Хотелиерство и ресторантьорство" - 1581 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 1688 лева; "Други дейности" - 1780 лева.

През второто тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 13,8%, а в частния сектор - с 11,4%.

На фона на тези заплати от КНСБ изчислиха, че към края на второто тримесечие на 2025 г., издръжката на тричленно семейство в България (двама възрастни и едно дете до 14 години) изисква нетен месечен доход от 2748 лева. За самостоятелно живеещ работещ човек нужният доход е 1526 лв.

