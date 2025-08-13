Китайската армия обяви днес, че "е прогонила" американския ескадрен миноносец "Хигинс" от водите на оспорваната плитчина Скарбъро в Южнокитайско море, предаде Ройтерс.
Военният кораб на САЩ навлязъл днес във въпросната акватория "без разрешението на китайското правителство", се казва в изявлението на китайското командване на Южния театър.
Индо-тихоокеанското командване на САЩ и американското посолство в Пекин към този момент не са отговорили на запитването на Ройтерс за коментар по случая.
Китай твърди, че почти цялото Южнокитайско море е негово независимо от претенциите за изключителни икономически зони в тези води на Бруней, Индонезия, Малайзия, Филипините и Виетнам, посочва Ройтерс, цитиран от БТА.
