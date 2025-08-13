709 Снимка: Областна дирекция на МВР - Разград

Петима мъже са пострадали при катастрофа на пътя Завет - Брестовене, област Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Водачът на джип "Нисан Терано", на 55-годишна възраст от силистренското село Старо село, движейки се в посока Завет, е загубил контрол над автомобила и се е преобърнал по таван извън пътното платно. В автомобила се возели още четирима души - 18-годишно момче и трима мъже на 58, 21 и 49 години.

Всички пътници и водачът са откарани в разградската болница. След преглед е установено, че най-младият има фрактура на лакътна кост, 49-годишният е с фрактура на носни костици, 58-годишният има фрактура на ребра и комоцио, а 21-годишният - комоцио.

На водача е извършена проверка за употреба на алкохол и наркотици. Пробата с дрегер е отрицателна, но Drug test-ът е отчел резултат, положителен на амфетамин. Мъжът е предоставил кръв за химичен анализ. Той е настанен в хирургичното отделение под наблюдение.

По случая се води досъдебно производство, посочват от Областната дирекция на МВР в Разград.

През миналата седмица са регистрирани четири пътнотранспортни произшествия на територията на област Разград, при които петима души са пострадали, съобщава БТА. Нарушенията на Закона за движение по пътищата, установени в периода от 4 до 10 август, са 3845, сочат данните на полицията.

Водач загина в катастрофа на третокласен път между свиленградското село Сива река и любимецкото Малко градище, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Инцидентът е станал в 16:30 часа вчера.

Автомобилът е бил управляван от 40-годишен шофьор от Пазарджик. След загуба на контрол над колата, той е излязъл извън платното вляво, ударил се е в мантинела и след това в дърво. Пристигналите на място медици са констатирали, че мъжът е починал на място. Образувано е досъдебно производство, допълват от полицията.

Предишното тежко произшествие със загинал в региона бе на 24 юли, когато 63-годишен шофьор на лек автомобил излезе вдясно извън платното на ул. "Страашимир Дочков" в Свиленград и падна в триметров изкоп.

