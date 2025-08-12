Туск обвини за скандала Русия, че опитва да разруши отношенията на Полша с Украйна преди срещата с Тръмп

707 Кадри в колаж: АП/БТА/"Х"

Беларуски рапър, без да иска, с концерта си на полска земя предизвика полско-украински скандал, за който обаче Доналд Туск обвини Русия с предупреждението, че няма да успее да вбие клин в отношенията между Варшава и Киев.

Полският премиер заяви, че Москва се опитва да внесе смут в отношенията между Варшава и Киев преди ключовата среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Заключението му дойде, след като в страната се разрази скандал заради зрител, развял украинско националистическо знаме на концерт на Националния стадион във Варшава, предаде Ройтерс.

"От гледна точка на полската сигурност е наистина от основно значение Путин да не получи подаръци преди тези преговори, а такъв подарък за Путин без съмнение би бил конфликтът между украинците и поляците", заяви полският премиер. "Това е точно ... целта на руските агенти и действията на Русия в Полша", добави той, цитиран от БТА.

Напрежението тръгна от концерт на беларуски рапър и опозиционер във Варшава

По време на концерт на беларуския рапър и опозиционер Макс Корж на Националния стадион във Варшава, където имаше поне 60 000 зрители, настъпиха безредици, след като група украинци развяха не само националния си флаг, но и червено-черното знаме с тризъбец на УПА. Това е Украинската въстаническа армия, която е била колаборационист на хитлеристите и е извършила масовите убийства на поляци през Втората световна война.

Podczas koncertu białoruskiego rapera Maxa Korzha na Stadionie Narodowym w Warszawie doszło do niebezpiecznych incydentów. Chwilę przed występem część publiczności zaczęła przeskakiwać przez barierki i zbiegać z trybun na płytę stadionu. Próby powstrzymania tłumu przez ochronę… pic.twitter.com/jbOeorqZuc —ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs(@thepolandnews_) August 10, 2025

Партизанското военно формирование е националистическо по същността си и в годините 1943-1945 г. е участвало в масовите убийства на поляци в областите Волиния, Галиция и Полесия. Кулминацията на етническата чистка на поляци, известна като Волинското клане, е на 11 юли 1943 г. във Волиния и Галиция, когато украинските националистически бойци от УПА нападат около 100 полски села.

Денят е известен като Кървавата неделя във Волиния и е официален възпоменателен ден в Полша.

Поляците са особено чувствителни и до днес на тази тема, и масово изразиха гнева си, като споделяха клипове от националистическата украинска проява в социалните мрежи.