Варшава депортира украинци, след като развяха знамето на виновните за Волинското клане
Туск обвини за скандала Русия, че опитва да разруши отношенията на Полша с Украйна преди срещата с Тръмп
Беларуски рапър, без да иска, с концерта си на полска земя предизвика полско-украински скандал, за който обаче Доналд Туск обвини Русия с предупреждението, че няма да успее да вбие клин в отношенията между Варшава и Киев.
Европа
Полският премиер заяви, че Москва се опитва да внесе смут в отношенията между Варшава и Киев преди ключовата среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп. Заключението му дойде, след като в страната се разрази скандал заради зрител, развял украинско националистическо знаме на концерт на Националния стадион във Варшава, предаде Ройтерс.
"От гледна точка на полската сигурност е наистина от основно значение Путин да не получи подаръци преди тези преговори, а такъв подарък за Путин без съмнение би бил конфликтът между украинците и поляците", заяви полският премиер. "Това е точно ... целта на руските агенти и действията на Русия в Полша", добави той, цитиран от БТА.
Напрежението тръгна от концерт на беларуски рапър и опозиционер във Варшава
По време на концерт на беларуския рапър и опозиционер Макс Корж на Националния стадион във Варшава, където имаше поне 60 000 зрители, настъпиха безредици, след като група украинци развяха не само националния си флаг, но и червено-черното знаме с тризъбец на УПА. Това е Украинската въстаническа армия, която е била колаборационист на хитлеристите и е извършила масовите убийства на поляци през Втората световна война.
Podczas koncertu białoruskiego rapera Maxa Korzha na Stadionie Narodowym w Warszawie doszło do niebezpiecznych incydentów. Chwilę przed występem część publiczności zaczęła przeskakiwać przez barierki i zbiegać z trybun na płytę stadionu. Próby powstrzymania tłumu przez ochronę… pic.twitter.com/jbOeorqZuc—ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs(@thepolandnews_) August 10, 2025
Партизанското военно формирование е националистическо по същността си и в годините 1943-1945 г. е участвало в масовите убийства на поляци в областите Волиния, Галиция и Полесия. Кулминацията на етническата чистка на поляци, известна като Волинското клане, е на 11 юли 1943 г. във Волиния и Галиция, когато украинските националистически бойци от УПА нападат около 100 полски села.
Денят е известен като Кървавата неделя във Волиния и е официален възпоменателен ден в Полша.
Поляците са особено чувствителни и до днес на тази тема, и масово изразиха гнева си, като споделяха клипове от националистическата украинска проява в социалните мрежи.
"Стотици здрави украинци в набирателна възраст снощи на концерт във Варшава", написа бившият полски посланик в Съединените щати Марек Магиеровски. "Гордо показвайки червено-черно националистическо знаме, скандална обида за повечето поляци... Наистина съм разгневен.", написа той в социалната мрежа "Х".
В резултат от скандала с украинските знамена бяха арестувани поне 100 фенове на концерта. Вътрешният министър обяви, че е започнало разследване на демонстрацията на "тоталитарни символи", визирайки украинското националистическо знаме, пише сайтът notesfrompoland.com.
"Стотици здрави украинци в набирателна възраст снощи на концерт във Варшава", написа бившият полски посланик в Съединените щати Марек Магиеровски.
"Гордо показвайки червено-черно националистическо знаме, скандална обида за повечето поляци... Наистина съм разгневен.", написа дипломатът в социалната мрежа "Х".
Hundreds of able-bodied, conscription-age Ukrainians, last night at a concert in Warsaw. Proudly displaying a red-and-black nationalist flag, an outrageous insult to most Poles. As ambassador to I was staunchly defending the Ukrainian cause in D.C. Now I am truly enraged. pic.twitter.com/kYhN0kzWnU— Marek Magierowski (@mmagierowski) August 10, 2025
В отговор на обществената гневна реакция, с днешна дата полският премиер Доналд Туск заяви, че 63 души, сред които 57 украинци и шестима беларуси, ще бъдат изгонени от Полша заради ролята си в безредиците на концерта във Варшава.
Междувременно украинецът, издигнал знамето на УПА, се извини. Не е изключено бройката на депортираните да нарасне, тъй като полицията още не е приключила разследването си.
"Полша е един от най-верните поддръжници на Украйна, откакто руските въоръжени сили нахлуха в страната в началото на 2022 г., но някои поляци са уморени от многобройния наплив на украински бежанци от разкъсваната от конфликти страна, а напрежението заради историята на двете съседни държави, свързано с Волинското клане от времето на Втората световна война, понякога взема връх, което допълнително обтяга отношенията и дава тласък на полската крайна десница", обобщи Ройтерс по повод полско-украинското напрежение.ИЗБРАНО