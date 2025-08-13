Войници в камуфлажни униформи и бронирани превозни средства бяха разположени в ключови градски центрове и около туристически обекти

2324 Снимка: AP/БТА

Улиците на Вашингтон осъмнаха под засиленото присъствие на Националната гвардия на САЩ. Войници в камуфлажни униформи и бронирани превозни средства бяха разположени в ключови градски центрове и около туристически обекти, ден след като президентът Доналд Тръмп обяви, че поема контрола над полицията в града, за да се справи с "излязлата извън контрол" престъпност, пише Би Би Си.

Федералните власти вече са извършили първите арести. Според прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит федерални агенти са задържали 23-ма души само в понеделник вечерта. Арестите са за широк спектър от престъпления, включително убийства, незаконно притежание на оръжие, търговия с наркотици и безразсъдно шофиране. "Това е само началото," заяви Ливит, като добави, че администрацията на Тръмп ще преследва безкомпромисно всеки престъпник в окръга.

Очаква се общо 800 войници от Националната гвардия и 500 федерални агенти да се включат в операцията. Още от вторник вечерта те бяха забелязани да издигат барикади около правителствени сгради, демонстрирайки сериозността на предприетите мерки. Директорът на ФБР Каш Пател потвърди, че негови агенти са участвали в около половината от вече извършените арести.

Действията идват на фона на нарастващото напрежение, подсилено от убийството на мъж в понеделник вечерта в "Логан Съркъл" - един от най-престижните квартали на Вашингтон, намиращ се само на километър и половина от Белия дом. Това беше 100-тното убийство в столицата от началото на годината, което накара Сикрет Сървис да подсили охраната около резиденцията на президента.

Разполагането на войските незабавно предизвика остра политическа реакция. Кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър от Демократическата партия категорично отрече престъпността да е извън контрол и определи действията на президента като "авторитарен натиск". "Призовавам ви да защитим нашия град, да защитим нашата автономия и самоуправление," заяви тя по време на среща с граждани.

Въпреки че първоначално и кметът, и началникът на столичната полиция Памела Смит изразиха готовност да си сътрудничат с федералните агенти за премахване на незаконните оръжия от улиците, тонът бързо се изостри. Конфликтът се подхранва и от спора за реалните нива на престъпност.

Според официалната статистика на столичната полиция насилствените престъпления са спаднали с 35% миналата година. Тези данни обаче се оспорват от председателя на полицейския синдикат, който обвинява управлението в "умишлено фалшифициране на данни". Федералното бюро за разследване (ФБР) отчита по-скромен, но все пак наличен, спад от 9%.

Междувременно президентът Тръмп заплаши, че може да предприеме подобни мерки и в други големи градове, управлявани от демократи, като Ню Йорк и Чикаго, с което засили опасенията от по-нататъшна ескалация на напрежението между федералната и местната власт.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.