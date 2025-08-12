Руската федерация е поискала от българското Външно министерство разрешение за откриване на Генерално консулство във Варна, обявиха от ДСБ и заявиха, че според тях това представлява "откровен опит за враждебно позициониране на оперативна база до стратегически военен обект от колективната система за сигурност на НАТО и не може да бъде допуснато".

По информация на партията, която е част от коалицията ПП-ДБ, искането е "под формалния предлог за "процедура на реципрочност" и планът е то да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. "Дунав" и ул. "Козлодуй", на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България.

От формацията с лидер бившия шеф на контраразузнаването Атанас Атанасов съобщават още, че МВнР е изпратило искането за становище в Държавна агенция "Национална сигурност", но процесът се бавел подозрително, създавайки опасност от т.нар. "мълчаливо съгласие".

От партията припомнят, че руското консулство във Варна беше затворено през октомври 2023 г., след като година по-рано правителството на Кирил Петков изгони 70 руски дипломати и служители - уличени в дейност, пряко застрашаваща националната сигурност. Тогава консулствата във Варна и Русе останаха без персонал.

От ДСБ заявяват, че "връщането на подобна структура, при това в непосредствена близост до ключова база на силите на НАТО, е директна заплаха за сигурността на държавата и съюзниците ни" и настояват правителството, в лицето на МВнР незабавно и категорично да отхвърли това искане.

