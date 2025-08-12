След положителна резолюция от началника на отбраната е активирана група за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от ВМС

Специализиран екип от Военноморските сили (ВМС) извърши разузнаване и унищожаване на дрона, намерен днес на плаж "Харманите", Община Созопол, съобщиха военните.

Искането за участие на военнослужещите е получено в 10:00 часа от Областна администрация Бургас.

След положителна резолюция от началника на отбраната е активирана група за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от ВМС.

По заповед на заместник-командира на ВМС флотилен адмирал Ваньо Мусински групата с ръководител капитан III ранг Живко Карчев е тръгнала от Военноморска база Бургас към мястото, където е открит предметът.

Военнослужещите констатират, че откритият предмет е дрон, непознат модел, и не може да се определи дали има бойна част. От гледна точка на сигурността по предложение на груповия отговорник - заместник-командирът на ВМС флотилен адмирал Мусински разреши унищожаването на дрона да се извърши на място при стриктно спазване на мерките за безопасност и регламентиращите документи.

В 11:20 ч дронът е унищожен, добавят сапьорите.

Сигналът за стряскащата находка е подаден на тел. 112 от плажуващи още в 8:15 ч. Пристигналите на място експерти са установили, че всъщност от дрона е останала само корпусната му част, няма снаряди, телеметрията за предходни полети липсвала, пише местният сайт "Флагман", според който се установявало се дали той е руски или украински. Бургаското издание твърди, че става въпрос за руския "Орлан-10", който се използва масово в конфликта в Украйна.

Безпилотното летателно средство разполага с един преден пропелер на носа, има само 2 крила и 1 вертикален стабилизатор. Характерен е с това, че от дясната страна има вентилатор, който охлажда двигателят с вътрешно горене, разположен в носа. Отпред се намира и видеокамера, която действа като "очите" на пилота на земята.

На борда му има още огледален фотоапарат, който се ползва за снимки с висока резолюция. Има и инфрачервена камера, с която се засичат живи цели, независимо от видимостта - през нощта и по време на мъгла. "Орлан-10" не носи бомби и сам по себе си не е опасен.

Моделът бе разработен през 2011 г. от Специализирания център по технологии в Санкт Петербург.

