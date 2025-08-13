В Казанлък поставиха две фигури на деца, пресичащи едни от най-натоварените пешеходни пътеки в града - на бул. "Розова долина" до ОУ "Паисий Хилендарски" и до ППМГ "Никола Обрешков".  Инициативата е в подкрепа на каузата "Безопасни улици за нашите деца". 

Фигури на момче с топка и момиче с домашен любимец с височина около 130 сантиметра целят да се повиши вниманието на шофьорите, както и да напомни на подрастващите да използват пешеходните пътеки.

В средата на юли 11-годишно дете беше блъснато от лек автомобил на пешеходна пътека в Казанлък. Седмица преди това 46-годишна жена блъсна дете на година в детска количка, бутана от 28-годишната майка. 

Снимка: Bulphoto

Дамите от Wheel Club Kazanlak Rosa Alba са набрали необходимите средства за кампанията след провеждането на благотворителен бал. Самите макети са поставени със съдействието на Община Казанлък.

Снимка: Bulphoto

Подобни фигури на натоварени пешеходни пътеки бяха поставени през годините в редица други градове.

Някои от шофьорите казват, че въздейства добре, други се стряскат, а трети, че ефектът е временен. 

