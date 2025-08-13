Фигури на деца до пешеходни пътеки превъзпитават шофьорите в Казанлък (снимки)
Някои от водачи на МПС казват, че въздейства добре, други се стряскат, а трети, че ефектът е временен
В Казанлък поставиха две фигури на деца, пресичащи едни от най-натоварените пешеходни пътеки в града - на бул. "Розова долина" до ОУ "Паисий Хилендарски" и до ППМГ "Никола Обрешков". Инициативата е в подкрепа на каузата "Безопасни улици за нашите деца".
Фигури на момче с топка и момиче с домашен любимец с височина около 130 сантиметра целят да се повиши вниманието на шофьорите, както и да напомни на подрастващите да използват пешеходните пътеки.
В средата на юли 11-годишно дете беше блъснато от лек автомобил на пешеходна пътека в Казанлък. Седмица преди това 46-годишна жена блъсна дете на година в детска количка, бутана от 28-годишната майка.
Дамите от Wheel Club Kazanlak Rosa Alba са набрали необходимите средства за кампанията след провеждането на благотворителен бал. Самите макети са поставени със съдействието на Община Казанлък.
Подобни фигури на натоварени пешеходни пътеки бяха поставени през годините в редица други градове.
Някои от шофьорите казват, че въздейства добре, други се стряскат, а трети, че ефектът е временен.