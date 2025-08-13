Това правителство, в неговия коалиционен формат, подкрепено от стабилно мнозинство, в момента си е поставило определени амбициозни цели за повишаване на жизнения стандарт на българите, гледайки много отвъд хоризонта на това управление и неговия мандат. Това каза премиерът Росен Желязков в началото на днешното седмично правителствено заседание.

След ветото на Радев: Кабинетът отговори на критиките за Програмата за държавните имоти
Виж още След ветото на Радев: Кабинетът отговори на критиките за Програмата за държавните имоти

"Имаме много задачи, които трябва да решим през следващите дни и седмици. Не бих искал да влизам в политическа полемика или реакция на акциите на политически сили и институции през последните дни", каза премиерът Желязков, цитиран от БТА.

"Всички атаки срещу кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация, не би следвало да срещат нашата реакция, защото нашият поглед е отвъд дребнотемието, отвъд злободневието. Ние следваме нашата ясна програма за управление. Ние осъществяваме политики, не се занимаваме със сплетни", посочи още министър-председателят.

Според премиера се наблюдава "нестабилност по отношение на политическия консенсус, свързан с баланса между институциите". "Това не позволява да се формират органите, свързани със защита на националната сигурност и дипломатическата ни служба. Това е доста опасен прецедент, защото балансът, който е предписан от духа на Конституцията и законите, не просто е дебалансиран, а е парализиран. Парламентът има основната грижа да се опита да възстанови това равновесие, със съответните законови промени. Правителството няма да бъде инициатор на това, защото е участник в този баланс. Считаме, че обществото има нужда от възстановяване на нормалното функциониране и междуинституционалното сътрудничеството, каквото е предписано в българската Конституция", подчерта Росен Желязков.

"За правителството политическият сезон е без ваканция. Продължаваме своята работа по сектори и сме готови за поемане на всяка отговорност, в това число и на политическите битки, които предстоят през есента", смята премиерът Росен Желязков.

